15 Temmuz şehidinin kızı babasının anılarıyla büyüyor Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın 8 yaşındaki kızı Elif Naz Acar, özlem duyduğu babasının anılarıyla büyüyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın 8 yaşındaki kızı Elif Naz Acar, özlem duyduğu babasının anılarıyla büyüyor.

Şehit Acar'ın öğretmen eşi Özgül Acar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, 2016 yılında Ankara'da yaşadıklarını hala unutamıyor. Eşinin şehit edilmesinin ardından kızı Elif Naz ile ailesinin yaşadığı İzmir'e taşınan Acar, tüm zamanını evladıyla geçiriyor.

Babası şehit olduğunda 4 yaşında olan Elif Naz da ona olan özlemini fotoğraflarına bakarak ve sık sık annesine babasını sorarak gideriyor.

"4 yıl değil 24 yıl geçse o gece unutulmaz"

Özgül Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi Dursun Acar'ın, 15 Temmuz gecesi hainleri durdurabilmek için Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına gittiğini söyledi.

Eşi ve arkadaşlarının, FETÖ'cü teröristlerin uçaktan attıkları bombalarla şehit düştüğünü anlatan Acar, şöyle konuştu:

"Acımız hala ilk günkü gibi taze. 4 yıl değil 24 yıl geçse o gece unutulmaz. O gece, İstanbul ve Ankara'da yaşayan herkesin, hele ki bizim gibi acı şekilde yaşayan herkesin hafızalarında kazınıp kaldı. Sadece seneidevriyelerinde değil bizim 365 günümüz bu düşüncelerle geçiyor. Dinecek bir acı değil, hazmedilmesi zor bir durum. Toprak olan yiğitleri düşününce kabullenmesi zor bir durum."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, 15 Temmuz'da eşinin Artvin'in Yusufeli ilçesi Küplüce köyündeki kabrini ziyaret edemeyeceklerini vurgulayan Acar, kızıyla ona dualarını İzmir'den göndereceklerini ifade etti.

Kızıyla birlikte eşini özledikçe onun fotoğraflarına bakıp, videolarını izlediklerini anlatan Acar, "Özledikçe anılarla avunuyorum. Eşim, benim ve Elif'imin süper kahramanıydı. Ömrümüzün kalan kısmı anılarıyla ve bize yaşattığı gururla ve inancımız sayesinde dimdik ayakta durarak geçecek. Kahramanımız bir baba ve eş olarak bizi asla bırakmayacağına inanıyorum. Eşim her zaman bizim yanımızda." diye konuştu.

Devletin, tüm kurumlarıyla kendilerinin yanında olduğunu anlatan Acar, eşinin vefalı can dostlarının da yıllardır hep kendilerini arayarak hiç yalnız bırakmadıklarını aktardı.

Türk milletinin 15 Temmuz akşamı bir destan yazdığını vurgulayan Acar, şöyle devam etti:

"Çok büyük bir imtihandı. Çok büyük acılara sahne oldu. 15 Temmuz'u Ankara ve İstanbul dışında yaşayanlar çok fazla bir şey anlamadı. Ama biz o kanlı sokakları gördük, vahşeti yaşadık. Diyorum ya inşallah bunun tekrarı olmasın. Düşmanı çok bir ülkeyiz. Bizi yıkamamalarının, ezip geçememelerinin en büyük sebebi, o gece de sergilenen o milli birlik ve beraberliğimiz. Bunu yıkmaya da kimsenin gücü yetmeyecek. Türk devleti her zaman var olacak. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun."

Acar, kızının şehit babası gibi, büyüyünce özel harekat polisi olmasını çok istediğini ama meslek seçimi konusunda kararını kendisine bıraktığını söyledi.

Elif Naz da babasını çok özlediğini anlatırken, "Babamın bahçesine (kabrine) gidince dua ediyoruz. Babamın bahçesinde çiçekler var, onları suluyoruz. Ona olan sevgimizi bu şekilde gösteriyoruz." dedi.

Kaynak: AA