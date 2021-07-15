15 Temmuz şehidinin evlatları babalarının vatanseverliğiyle gurur duyuyor
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15 Temmuz şehidinin evlatları babalarının vatanseverliğiyle gurur duyuyor

15 Temmuz şehidinin evlatları babalarının vatanseverliğiyle gurur duyuyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

İstanbul'da 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit düşen Askeri Çoban'ın çocukları, babalarıyla gurur duyuyor.

MEHMET SIDDIK KAYA - İstanbul'da 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit düşen Askeri Çoban'ın çocukları, babalarıyla gurur duyuyor.

Ailesi için daha iyi bir yaşam kurmak amacıyla 24 yıl önce memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden İstanbul'a giden ve bir tekstil atölyesinde çalışan 7 çocuk babası Askeri Çoban bir süre sonra kendi atölyesini kurdu.

Çoban, 15 Temmuz gecesi, darbecilere karşı koymak için çıktığı evine bir daha geri dönemedi.

FETÖ mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen Çoban'ın Ergani'deki evinde yas sürerken, evlatlarının babalarına duyduğu özlem her geçen gün artıyor.

"Şehit kızı olmak kadar gurur verici hiçbir şey yok"

Şehidin kızı Zehra Çoban Çelenk, AA muhabirine, babasının şehadetinin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen acılarının hala taze olduğunu belirterek, bu acının hiç dinmeyeceğini söyledi.

Babalarını çok özlediklerini dile getiren Çelenk, babasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokağa çıktığını, darbecilere direnirken şehit olduğunu belirtti.

Çelenk, babasını hiçbir zaman unutmayacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"5 yıl geçmesine rağmen içimizdeki özlem hiç bitmiyor. Kendisi çok iyi bir insandı, merhametliydi, sevecendi. Babam çocukla çocuk, yaşlı ile de yaşlı olurdu. Arkadaş gibi büyüdük. Yeri geldiğinde arkadaşımız yeri geldiğinde dostumuz oldu. Sadece babamızı değil arkadaşımızı, dostumuzu kaybettik.

Acısı hiç dinmiyor. Yıllar geçtikçe o özleme alışıyoruz. O acı içimizde bir parça oluyor. O parçayla birlikte yıllarca yaşamaya devam edeceğiz. Babam şu anda en güzel yerde, en güzel mertebede, o bizi görüyor."

Çelenk, her 15 Temmuz geldiğinde hüzünlendiklerini anlatarak, babasının ülkesini çok sevdiğini, vatanı için de şehit olduğunu aktardı.

"Bugün bu ülkede nefes alabiliyorsak, babalar eve gittiğinde çocuklarını görebiliyorsa, aynı sofrada yemek yiyebiliyorsa babam ve onun gibi şehit olanlar sayesinde. Şehit kızı olmak kadar gurur verici hiçbir şey yok. Vatan bizim için her şeyden daha önemli." ifadelerini kullanan Çelenk, gerekirse vatan için 2 ağabeyi ve 4 kız kardeşi ile şehit olmaya hazır olduklarını kaydetti.

"Her zaman devletimizin yanındayız"

Şehidin oğlu Ferdi Çoban da aradan geçen zamana rağmen acılarının dinmediğini belirtti.

Çoban, "Babamın şehit olduğunu öğrendiğimde dünyam yıkıldı. Onunla gurur duyuyorum. 5 sene oldu bizden ayrılalı ama her gün içimizde. Mezarını her gün ziyarete gidiyorum. Her gün evdeymiş gibi davranıyorum. Vatanımız için her zaman canımızı vermeye hazırız. Onların peşini devletimiz zaten bırakmıyor. Her zaman devletimizin yanındayız." diye konuştu.

Şehidin yeğeni ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneği Başkanı Bedri Çoban ise amcasını hiçbir zaman unutmadıklarını söyledi.

Çoban, "O geceyi unutmayacağız. O gecenin de peşini bırakmayacağız. Biz bir ölür, bin doğarız. Biri Askeri Çoban, 251 şehidimiz gitti ama bu devletin binlerce neferi oldu." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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