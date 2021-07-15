15 Temmuz şehidinin eşi: 'Ne zaman geleceksin' dedim, gelmek nasip olmadı

DARBE girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Özel Harekat Polisi Akif Altay (53), memleketi Burdur'un Çeltikçi ilçesindeki mezarı başında anıldı.

DARBE girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Özel Harekat Polisi Akif Altay (53), memleketi Burdur'un Çeltikçi ilçesindeki mezarı başında anıldı. Gülsüm Altay, eşiyle en son darbe girişiminin olduğu gün öğle saatlerinde telefonla görüştüğünü belirterek, "Telefon açtı. Çocuklarının halini, hatırını sordu. 'Ne zaman geleceksin' diye sordum, '1 hafta sonra geleceğim' dedi. Tabi gelmek nasip olmadı. Rabb'im ona en güzel yeri yazdı" dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da ilk hedef aldığı Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Özel Harekat Polisi Akif Altay, memleketi Burdur'un Çeltikçi ilçesi Güvenli köyündeki kabri başında dualarla anıldı. Vali Ali Arslantaş ve il protokolü, şehit polis Akif Altay ile 1997 yılında Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Komando Er Ali Yıldırım'ın kabirlerini ziyaret etti.

'ACILAR UNUTULMUYOR'Şehit polis memuru Akif Altay'ın eşi Gülsüm Altay, "15 Temmuz'u Allah bir daha yaşatmasın. Devletimize güç, kuvvet versin; Rabb'im bizlere sabır versin. Diyecek bir şey yok. Acılar unutulmuyor. Acı hiçbir zaman unutulmaz. Her 15 Temmuz'da yaramız daha kanıyor. Sabırla selametle bugünleri geçirmeye çalışıyoruz. Yapacak hiçbir şeyimiz yok, giden gelmiyor. Acısı, ağrısı bizimle devam ediyor. 5 senede, 3 senede geçecek bir şey değil, bir ömür boyu bizimle geçecek. Biz onun yanına gidene kadar devam edecek ağrımız, özlemimiz. Her gün bekliyoruz sanki gelecekmiş gibi göreve gitmiş gelecekmiş gibi bekliyoruz" dedi.'GELMEK NASİP OLMADI'Eşiyle en son 15 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında görüştüğünü kaydeden Gülsüm Altay, "Telefon açtı. Çocuklarının halini hatırını sordu. Çocuklara paralarını gönderdiğini söyledi. 'Hanım sana da gönderirim inşallah' dedi. Ben de 'Çocuklardan idare ederim' dedim. Orada bir şakalaştık, gülüştük. 'İnşallah dönüşümde hep beraber otururuz' dedi. 'Ne zaman geleceksin' diye sordum, '1 hafta sonra geleceğim' dedi. O gün gelmesi gerekiyordu, gelmediği için sordum. 'Niye gelmiyorsun' dedim, '1 hafta sonra geleceğim' dedi. 'İnşallah sağlıkla gelirim' dedi. 'İnşallah' dedik, dua ettik. Tabi böyle bir şey olacağını bilmiyorduk. Sohbet, muhabbet, biraz kendisi rahatsızdı. 'Doktora git' dedim. 'Haftaya geleceğim inşallah senin yaptığın ilaçlarla ne ağrım ne sızım, benim bir şeyim kalmaz' dedi. Tabi gelmek nasip olmadı. Rabb'im ona en güzel yeri yazdı. Bize de ona layık şehit ailesi olarak yaşamayı nasip etsin. Devlete, millete zeval vermesin" diye konuştu.Vali Ali Arslantaş da "Bugün milletimizin ikbaline, istikbaline resmen çökmek isteyen kara ruhluların eylemini gördük, darbe girişimini gördük ama milletimizin şuurlu evlatları, o gün kendi canları pahasına bu hain, bu alçak girişimi, bu haydutları bastırdı" dedi.Programda Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından dua edildi. Daha sonra Vali Ali Arslantaş ve il protokolü, 15 Temmuz şehidi polis memuru Akif Altay ve şehit Jandarma Komando Er Ali Yıldırım'ın kabirlerine karanfil bıraktı.

Vali Arslantaş ve protokol üyeleri, Cumhuriyet Parkı'nda '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan