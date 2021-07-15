15 Temmuz şehidinin eşi: Biz diğer dünyada kavuşacağız
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15 Temmuz şehidinin eşi: Biz diğer dünyada kavuşacağız

15 Temmuz şehidinin eşi: Biz diğer dünyada kavuşacağız
Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Haberler | Güncel

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Tuzla'da Orhanlı gişeleri üzerinde şehit olan özel sektör çalışanı Erdem Diker'in eşi Gülsüm Diker (30) "Rabbim onu yanına aldı, gururluyum. Acı veren yanı var ama gurur veren yanı daha mükafatlı.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Tuzla'da Orhanlı gişeleri üzerinde şehit olan özel sektör çalışanı Erdem Diker'in eşi Gülsüm Diker (30) "Rabbim onu yanına aldı, gururluyum. Acı veren yanı var ama gurur veren yanı daha mükafatlı. İnşallah biz diğer dünyada birbirimize kavuşacağız" dedi.

İstanbul'da özel bir şirkette çalışan Erdem Diker, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında evinden çıkarak, Tuzla'da Orhanlı gişelerine gitti. Diker, FETÖ üyelerinin saldırısı sonucu şehit oldu. Acı haberle yıkılan eşi Gülsüm Diker, oğlu Egemen'i de alarak memleketi Amasya'da yaşamaya başladı. Gurur ve acıyı aynı anda yaşadığını söyleyen Gülsüm Diker, o gece yaşanılanları anlattı.

'ŞEHİT EŞİ OLDUĞUM İÇİN GURURLUYUM'Eşinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine dışarı çıktığını ifade eden Gülsüm Diker, "Bayramdan yeni dönmüş, İstanbul'a yeni gelmiştik. Eşim o gün çok yorgundu ve hemen uyudu. Oğlum ise çok huzursuzdu, bir yandan çocukla ilgilenirken, bir yandan haberleri izliyordum. Kaynım geldi ve eşim hemen kalktı, evden çıktılar. Eşimi aradım açmadı, bunun üzerine mesaj attım. Bir süre sonra 'yaralı polisler var, sivilleri kurtarmam lazım' diye mesaj yazdı. O esnada sanırım kurşunla şehit olmuş. Ben aradığımda kendisine ulaşamadım ve ters bir şeyler olduğunu anladım ama ne yapacağımı bilemedim. Daha sonra akrabalarımız eşimin yaralı olduğunu söylediler, ancak ben şehit olduğunu anlamadım. Çünkü eşim iyi olsaydı bana mutlaka telefonla dönerdi. Biz 3 yıllık evliydik ve çok mutluyduk. Bu benim imtihanım sanırım. Rabbim onu yanına aldı, gururluyum. Acı veren yanı var ama gurur veren yanı daha mükafatlı. İnşallah biz diğer dünyada birbirimize kavuşacağız" diye konuştu.'GERİDE KALAN YAKINLARI DEVLETİMİZE EMANETTİR'

Aileyi ziyaret eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Erdem Diker'in oğlu Egemen'in akülü araba isteğini yerine getirdi. Egemen, sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı. Vali Masatlı, "Devletimiz, 15 Temmuz günü hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Ama milletimizin feraseti, iradesi, demokrasiye bağlılığı sayesinde bertaraf edildi. Bertaraf edilirken Erdem kardeşimiz gibi şehitlerimiz oldu. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Peygamberlikten sonraki makama kendisi yerleşti. Geride kalan yakınları da devletimize emanettir" şeklinde konuştu.


15 Temmuz şehidinin eşi: Biz diğer dünyada kavuşacağız
15 Temmuz şehidinin eşi: Biz diğer dünyada kavuşacağız
15 Temmuz şehidinin eşi: Biz diğer dünyada kavuşacağız
15 Temmuz şehidinin eşi: Biz diğer dünyada kavuşacağız
15 Temmuz şehidinin eşi: Biz diğer dünyada kavuşacağız
15 Temmuz şehidinin eşi: Biz diğer dünyada kavuşacağız
15 Temmuz şehidinin eşi: Biz diğer dünyada kavuşacağız
15 Temmuz şehidinin eşi: Biz diğer dünyada kavuşacağız
15 Temmuz şehidinin eşi: Biz diğer dünyada kavuşacağız
15 Temmuz şehidinin eşi: Biz diğer dünyada kavuşacağız
15 Temmuz şehidinin eşi: Biz diğer dünyada kavuşacağız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara

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