15 Temmuz şehidinin dedesi: 'Vatanı kurtarmaya gidiyorum' dedi
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15 Temmuz şehidinin dedesi: 'Vatanı kurtarmaya gidiyorum' dedi

İSTANBUL'da darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak üzere Atatürk Havalimanı'na giderken motosikletiyle yaptığı kazada şehit olan Ferdi Yurduseven (28), memleketi Samsun'daki mezarı başında anıldı.

15 Temmuz şehidinin dedesi: 'Vatanı kurtarmaya gidiyorum' dedi
15.07.2020 16:14 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:17
İSTANBUL'da darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak üzere Atatürk Havalimanı'na giderken motosikletiyle yaptığı kazada şehit olan Ferdi Yurduseven (28), memleketi Samsun'daki mezarı başında anıldı. Dede Dursun Ali Yurduseven (78), "Evden giderken ailesine, 'Vatanı kurtarmaya gidiyorum' demiş. Gitti ve şehit haberi geldi" dedi.

İstanbul'da, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Boğaz Köprüsü'nde darbecilere karşı direnen Ferdi Yurduseven, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak üzere motosikletiyle Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıktı. Bu sırada kamyona çarpan Yurduseven, şehit oldu. Yurduseven, darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde, memleketi Samsun'daki mezarı başında ailesi tarafından anıldı. Yurduseven'in dedesi, babaannesi ve 3 halası, dua etti.

'OĞLU BİZE YADİGAR KALDI'Dede Dursun Ali Yurduseven, 4 yıldır torununun acısını yaşadıklarını belirterek, "Ölüm bizim için, vatan için torunum şehit oldu. Cumhurbaşkanımın çağrısı üzerine 4 torunum da sokağa çıkıyor o gece. Ferdi ise şehit oluyor. Ferdi bir arkadaşıyla motosikletle Boğaz Köprüsü'ne gidiyor ardından havalimanına giderken arkadaşıyla birlikte şehit oluyor. Torunum şehit olduğunda 2 yaşında Alperen isimli çocuğu vardı. Şimdi o bize torunumdan geri yadigar kaldı. Evden giderken ailesine, 'Vatanı kurtarmaya gidiyorum' demiş. Gitti ve şehit haberi geldi" dedi.'VATAN SAĞ OLSUN'Babaanne Saniye Yurduseven (68) ise "Çok acı bir olay. Çok büyük acı. Allah'tan gelene hiçbir şey diyemeyiz, torunumuz şehit oldu. Vatan sağ olsun" diye konuştu. 

Hala Serpil Kaya da yeğeninin her zaman şehit olmak istediğini söyleyerek, "Vatani görevini yapmak için askere gittiğinde şehit olmak istiyordu. Hep bunu söylerdi, 15 Temmuz gecesi şehit oldu. 15 Temmuz gecesi gitmek istiyor, annesi aracın önünde duruyor, gitmemesi için. O da motosikletini alıp arkadaşıyla birlikte gidiyor. 'Liderimiz bizi sokağa çağırdı, biz burada evde oturamayız. Vatan, millet için gidiyoruz. Belki şehit oluruz, belki geliriz, belki geri gelemeyiz' demiş. Önce köprüye gidiyor sonra havalimanına giderken şehit oluyor" dedi. 


- Samsun

Kaynak: DHA

Manşet

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