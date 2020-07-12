15 Temmuz şehidinin babası: Oğlum şehadet diplomasını aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz şehidinin babası: Oğlum şehadet diplomasını aldı

FETÖ/PDY'nin darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı önünde açılan ateş sonucu şehit olan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu'nun (22) annesi Zehra ve babası Osman Ağaroğlu, oğullarını vatan uğruna şehit vermenin gururuyla yaşadıklarını söyledi.

15 Temmuz şehidinin babası: Oğlum şehadet diplomasını aldı
12.07.2020 08:56 | Son Güncelleme: 12.07.2020 09:00

FETÖ/PDY'nin darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı önünde açılan ateş sonucu şehit olan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu'nun (22) annesi Zehra ve babası Osman Ağaroğlu, oğullarını vatan uğruna şehit vermenin gururuyla yaşadıklarını söyledi. Oğlunun tek ders sınavını vermek için Ankara'ya gittiğini anlatan Osman Ağaroğlu, "Oğlum, dünyadaki bütün sınavları dikey geçerek, şehadet diplomasını almaya hak kazandı" dedi.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde açılan ateş sonucu şehit düşen Yasin Naci Ağaroğlu'nun Antalya'nın Korkuteli ilçesinde oturan annesi Zehra ve babası Osman Ağaroğlu, oğullarının Yazır Mahallesi'nde bulunan mezarını ziyaret etti. Ağaroğlu çifti, Yasin Naci için dua edip, mezarını suyla yıkadı. Şehidin babası Osman Ağaroğlu, altı asır dünyaya hükmeden, üç kıtada at koşturan Osmanlı'nın torunları olduklarını belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişiminde içimizdeki sinsi şeytanlara bir defa daha hadlerini bildirmiş bir ecdadın fertleriyiz. Bu aziz millet çok darbeler gördü, başbakanını idam sehpasında gördü. ve o başbakan 'Ben milletime küs değilim, darılmıyorum, milletime hakkım helal olsun' diyerek gitti. Bundan önceki darbeleri yapanlar, 5-10 kişiyken, 15 Temmuz'da yüzlerce, binlerce asker, devletimizin tüm imkanlarını, yüzlerce uçağını, tankını ve silahını yine bu mümtaz insanların üzerine yönlendirdi. ve ancak bu muhteşem torunlarımız, evlatlarımız onların yapmış olduğu hain işgal harekatını tamamen saf dışı ederek diskalifiye etmiştir" diye konuştu.

'TANKLARIN KARŞISINDA SIFIR METREDE MÜCADELE ETTİ'Çanakkale muharebelerinde Mehmetçik ile düşman arasındaki mesafenin tam 8 metre olduğunu aktaran Osman Ağaroğlu, "Kelime-i tevhid söyleyerek, Kur'an okuyarak dua yaparak düşmanın üzerine yürünüyordu. Ama 15 Temmuz'da, tankların karşısında milletimiz, cephanesiz silahsız olduğu halde tankların karşısında 0 metrede mücadele etti. ve tüm teknolojinin tüm icaplarını imkanlarını kullanan o iblislere karşı iyi bir zafer yapmış ve bizlere hediye etmişlerdir. Biz inanıyoruz ki İstiklal Marşı'nda ifade edildiği gibi yurdumuzun üzerinde tüten en son ocak sönmeden kimsenin bu bayrağı indirmeye, minarelerimizdeki ezan seslerini susturmaya gücü yetmeyecektir. Vatanımızı işgal etmeye gücü yetmeyecektir. Onun için biz her zaman hazırız, çocuklarımız, evlatlarımız buna her zaman hazır" dedi.'DÜNYADAKİ BÜTÜN SINAVLARI DİKEY GEÇEREK, ŞEHADET ŞERBETİNİ İÇTİ'Ankara'da son dersinin sınavını vermek için Ankara'ya giren evladının, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde, halkın üzerine silah atılırken şehit olduğunu aktaran Ağaroğlu, şöyle devam etti: "Telefonda konuştuğumda 'Haydi oğlum dön artık, biz de eve döndük' dediğim zaman 'Tamam baba dönüyoruz' deyip, ancak arkadaşlarına 'Babam dönün dedi ama dönmek yok artık, bu işgal ya bitecek ya bitecek' demiş. Yarım saatte ancak 100 metre mesafe alan ve 02.38 gibi döner mermileri bir helikopterle halkımızın üzerine ateş açılması sonucunda kıbleye karşı secde vaziyetinde, dünyadaki bütün sınavları dikey geçerek, şehadet şerbetini içen, şehadet diplomasını almaya hak kazandı oğlum. Yasin Naci Ağaroğlu'nun babası ve böyle bir evlat yetiştirmekten dolayı böyle bir milletin ferdi olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Benim çocuklarım üç taneydi, o gece oğlum şehit oldu, çocuklarım halen 3 tanedir. Çünkü biz inanıyoruz ki şehitler ölmez."Oğlunu andıkça gözyaşlarını tutamayan şehit annesi Zehra Ağaroğlu ise darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini, yaşadıkları acının ilk günkü gibi taze olduğunu, evlat hasretinin giderek arttığını söyledi. Vatana her şehit verildiğinde yüreğinde aynı acıyı hissettiğini anlatan Ağaroğlu, "Allah'ım cümle şehit annelerine sabır versin" dedi.

Antalya'da bulunan ailesinin yanından tek ders sınavını vermek üzere Ankara'ya giden, hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu, 15 Temmuz gecesi, darbe girişimine tepkisini göstermek üzere kaldığı yurttan çıkarak, Genelkurmay Başkanlığı önüne gitti. Olaylar üzerine Yasin'i merak eden ablası Betül Kardıçlı, kardeşine mesaj ile ulaşarak olayların tehlikeli boyutta olduğunu söyledi ve kendisini dikkat etmesi için uyardı. Yasin, herkesin sokakta olduğunu ve polisle konuştuğunu, kısa sürede sıkıntının çözüleceğini söyledi. Halkın tankların önünü keserek askerleri indirdiğini mesajla ablasına anlatan Yasin, ailesinden de dua istedi. Ancak kısa süre sonra ablası ile Yasin'in iletişimi kesildi. Yasin Naci Ağaroğlu, Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilerin helikopterlerden açtığı ateş sonucu şehit oldu. En büyük hayali akademisyenlik olan Yasin Naci Ağaroğlu'nun diploması, üniversite yönetimi tarafından ailesine teslim edildi. Şehidin adı, Antalya Korkuteli'nde bir imam hatip lisesine ve İzmir Ödemiş'te bir imam hatip ortaokuluna verildi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış Güncel
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek? Güncel
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı 3. Sayfa
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi Magazin
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 3. Sayfa
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor Magazin
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Camiye dönüştürülen Ayasofya'da fresklerin üstü kesinlikle kapatılmayacak
Camiye dönüştürülen Ayasofya'da fresklerin üstü kesinlikle kapatılmayacak
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
İnsan sağlığını hiçe sayanlar her gün parti veriyor, polis de her gün yakalıyor! Bugünkü partiden 70 kişi çıktı
İnsan sağlığını hiçe sayanlar her gün parti veriyor, polis de her gün yakalıyor! Bugünkü partiden 70 kişi çıktı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Cahit Özkan Hüseyin Filiz Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Bülent Ersoy Bergüzar Korel Çağlar Ertuğrul
Spor İrfan Buz Tamer Tuna Fatih Terim Mete Kalkavan Sofiane Feghouli
Daha Fazla Kaza Antalya Tunceli Danıştay
Şu an buradasınız: 15 Temmuz şehidinin babası: Oğlum şehadet diplomasını aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 09:00:57. #1.15#
title