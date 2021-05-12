15 Temmuz şehidinin babası: Evlatsız yaşanır ama vatansız yaşanmaz
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15 Temmuz şehidinin babası: Evlatsız yaşanır ama vatansız yaşanmaz

15 Temmuz şehidinin babası: Evlatsız yaşanır ama vatansız yaşanmaz
Demirören Haber Ajansı / Adem DURMAZ - Haberler | Güncel

FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan üniversite öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu'nun Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan ailesi, kabir ziyareti yaptı.

FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan üniversite öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu'nun Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan ailesi, kabir ziyareti yaptı. Baba Osman Ağaroğlu, "6 asır üç kıtada at koşturan Akdeniz'i bir Osmanlı gölü haline getiren muhteşem ecdadın torunları olarak bizler vatan için mukaddesat için evlatlarımızı feda etmişiz. Alnımız açık, başımız dik olarak şükrediyoruz. Evlatsız yaşanır ama vatansız yaşanmaz. Vatan sağ olsun" dedi.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde ateş açılması sonucu şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu'nun annesi Zehra ve babası Osman Ağaroğlu, oğullarının Yazır Mahallesi'nde bulunan kabrini ziyaret ederek, dua etti.

Oğlunun kabri başında gözleri dolan Zehra Ağaroğlu, hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçtiğini ancak yaşadıkları acının ilk günkü gibi taze olduğunu ve evlat hasretinin arttığını söyledi.'ALNIMIZ AÇIK BAŞIMIZ DİK'Baba Osman Ağaroğlu da "Yine bir bayram geldi. Biz oğlumuz aramızdan ayrılalı 5 yıl olmasına rağmen daha dün gibi unutmadan bayram yapıyoruz. 6 asır üç kıtada at koşturan Akdeniz'i bir Osmanlı gölü haline getiren muhteşem ecdadın torunları olarak bizler vatan için mukaddesat için evlatlarımızı feda etmişiz. Alnımız açık başımız dik olarak şükrediyoruz ve yine 'Esaret altında yaşamak yerine şereflice ölmeyi tercih ederiz' diyen bir milletin torunu olarak her zaman şunu söylüyoruz, 'Mektebinde şehadet olan bir milletin kaderinde esaret yoktur'. Bizde vatan sevgisi zamandandır. Vatan için ölmek, bizim kitabımızda vardır. Çünkü bizim için ölmek yok olmak değil, yeni bir hayat geçişidir" diye konuştu.'EVLATLARIMIZ İLE GURUR DUYUYORUZ'

Oğlu Yasin Naci Ağaroğlu'nu da bu aşk ve inanç dairesinde yetiştirdiklerini aktaran Osman Ağaroğlu, "Kendisi de biliyordu ki ya galip gelecek gazi olacak ya da şehit olacaktı. O gece tüm dünya sınavlarını dikey geçiş yaparak şehadet diplomasını almayı hak etmişti. Ruhu şad olsun. Biz evlatlarımız ile gurur duyuyoruz, başımız dik olarak şunu söylüyoruz, 'Uğuruna ölmekse seni yaşatmak, bin kere ölürüm de adına leke sürdürmem, gururdur, namustur bayrak ve sancak, aksa da kanım zalimi asla güldürmem. Evlatsız yaşanır ama vatansız yaşanmaz. Vatan sağ olsun, millet sağ olsun, şehidimizin ve şehitlerimizin ruhları şad olsun, mekanları ali olsun" dedi.


15 Temmuz şehidinin babası: Evlatsız yaşanır ama vatansız yaşanmaz
15 Temmuz şehidinin babası: Evlatsız yaşanır ama vatansız yaşanmaz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem DURMAZ

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