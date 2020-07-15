15 Temmuz şehidinin annesi Kılınç: " Benim acı günüm olabilir ama milletimiz için artık zafer...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz şehidinin annesi Kılınç: " Benim acı günüm olabilir ama milletimiz için artık zafer...

- 15 Temmuz şehidinin annesi Kılınç: " Benim acı günüm olabilir ama milletimiz için artık zafer günüdür" Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri 15 Temmuz şehidi polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi Meltenm Kılınç: "Bugün benim acı günüm olabilir ama Türk...

15 Temmuz şehidinin annesi Kılınç: 'Benim acı günüm olabilir ama milletimiz için artık zafer...
15.07.2020 20:33 | Son Güncelleme: 15.07.2020 20:37

- 15 Temmuz şehidinin annesi Kılınç: " Benim acı günüm olabilir ama milletimiz için artık zafer günüdür"

Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz şehidi polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi Meltenm Kılınç:

"Bugün benim acı günüm olabilir ama Türk milleti için artık zafer günüdür"

"Hem gururluyum, hem onurluyum hem üzgünüm"

ANTALYA - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, 15 Temmuz şehidi polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç, mezarı başında anıldı. Şehidin annesi Meltem Kılınç, "Bugün benim acı günüm olabilir ama Türk milleti için artık zafer günüdür."dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Antalya protokolü Uncalı Mezarlığı Polis Şehitliği'nde düzenlenen törende buluştu. Törene, Vali Ersin Yazıcı ve eşi Hanife Yazıcı, Antalya 3'üncü Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur,Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri şehit ve gazi yakınları katıldı.

Pandemi tedbirleri unutulmadı

Yeni tip Korona virüs(Covid-19) önlemleri kapsamında tüm katılımcılar maske taktığı görüldü. Törende Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında meydana gelen çatışmada şehit düşen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi Meltem Kılınç ve babası Zeki Kılınç ile şehidin kardeşleri Gamze ve Onur Kılınç'ın yanı sıra, yakınları da şehitlikteki törene katıldı.Anne Kılınç, taziyeleri kabul etti, oğlunun mezarındaki fotoğrafını öptü.

Tören sonrası şehit ailelerini ziyaret eden Vali Yazıcı ile eşi Hanife Yazıcı ve protokol, başsağlığı dileyerek mezara kırmızı karanfil bıraktı. Vali Yazıcı ve protokol daha sonra askeri şehitliği ziyaret edip, dua etti, karanfil bıraktı.

"Gururluyum"

Anne Meltem Kılınç, şehit oğlunun vatana millete hayırlı bir evlat olduğunu söyledi. Acılarının olmasına rağmen, gururlarının daha büyük olduğunu dile getiren Kılınç, " Benim evladım bugün peygamber efendimize komşu gitti. Şehit ailelerinin tek tesellisi budur. Hem gururluyum, hem onurluyum hem üzgünüm. Ama vatan hainlerine hala destek olanlar varsa, artık uyanın. Bir gecede 251 şehit 2 bin 600 gazi, binlerce gözü yaşlı aileler kaldı geride. Lütfen artık herkes uyansın."dedi.

"Türk milleti için zafer günü"

15 Temmuz Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlık ve zafer günü olduğunun altını çizen Kılınç, " Bugün benim acı günüm olabilir ama Türk milleti için artık zafer günüdür. 15 Temmuz Zafer Günü kutlu olsun. İnşallah bir ömür boyu kutlayacağız. Şehitlerimize rahmet göndereceğiz, bugünü unutmayacağız, Türk halkı da unutmasın."diye konuştu.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı Magazin
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi Dünya
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı 3. Sayfa
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu Yaşam
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar Yaşam
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere 'destek' nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı Dünya
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi 'felç edecek' yaptırım çağrısı
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
Bakan Koca, vatandaşları kalabalığa girmemeleri konusunda uyardı: Hesap kitap yapın, riski zayıflatın
Bakan Koca, vatandaşları kalabalığa girmemeleri konusunda uyardı: Hesap kitap yapın, riski zayıflatın
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Fatih Sultan Bülent Turan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Aybüke Pusat Mustafa Sandal
Spor Falcao Fatih Terim Cüneyt Çakır Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Asker Survivor Ayasofya 15 Temmuz
Şu an buradasınız: 15 Temmuz şehidinin annesi Kılınç: " Benim acı günüm olabilir ama milletimiz için artık zafer... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 20:38:03. #1.14#
title