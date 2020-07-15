15 Temmuz şehidinin annesi Kılınç: "Benim acı günüm olabilir ama milletimiz için artık zafer...
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15 Temmuz şehidinin annesi Kılınç: "Benim acı günüm olabilir ama milletimiz için artık zafer...

Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 15 Temmuz şehidi polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç, mezarı başında anıldı.

15 Temmuz şehidinin annesi Kılınç:
15.07.2020 15:08 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:23

Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 15 Temmuz şehidi polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç, mezarı başında anıldı. Şehidin annesi Meltem Kılınç, "Bugün benim acı günüm olabilir ama Türk milleti için artık zafer günüdür" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Antalya protokolü, Uncalı Mezarlığı Polis Şehitliği'nde düzenlenen törende buluştu. Törene Vali Ersin Yazıcı ve eşi Hanife Yazıcı, Antalya 3'üncü Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları katıldı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında tüm katılımcıların maske taktığı görüldü. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında meydana gelen çatışmada şehit düşen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi Meltem Kılınç ve babası Zeki Kılınç ile şehidin kardeşleri Gamze ve Onur Kılınç'ın yanı sıra, yakınları da şehitlikteki törene katıldı. Taziyeleri kabul eden anne Kılınç, oğlunun mezarındaki fotoğrafını öptü. Tören sonrası şehit ailelerini ziyaret eden Vali Yazıcı ile eşi Hanife Yazıcı ve protokol, başsağlığı dileyerek mezara kırmızı karanfil bıraktı. Vali Yazıcı ve protokol üyeleri daha sonra askeri şehitliği ziyaret edip, dua etti, karanfil bıraktı.

"Gururluyum"

Anne Meltem Kılınç, şehit oğlunun vatana millete hayırlı bir evlat olduğunu söyledi. Acılarının olmasına rağmen gururlarının daha büyük olduğunu dile getiren Kılınç, "Benim evladım bugün peygamber efendimize komşu gitti. Şehit ailelerinin tek tesellisi budur. Hem gururluyum, hem onurluyum hem üzgünüm. Ama vatan hainlerine hala destek olanlar varsa artık uyanın. Bir gecede 251 şehit, 2 bin 600 gazi, binlerce gözü yaşlı aileler kaldı geride. Lütfen artık herkes uyansın" dedi.

"Türk milleti için zafer günü"

15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ve zafer günü olduğunun altını çizen Kılınç, "Bugün benim acı günüm olabilir ama Türk milleti için artık zafer günüdür. 15 Temmuz Zafer Günü kutlu olsun. İnşallah bir ömür boyu kutlayacağız. Şehitlerimize rahmet göndereceğiz, bugünü unutmayacağız, Türk halkı da unutmasın" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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