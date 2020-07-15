15 Temmuz şehidinin almadığı diploması, ailesine teslim edilecek
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15 Temmuz şehidinin almadığı diploması, ailesine teslim edilecek

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın (26) adı, mezun olduğu Batman Üniversitesi kampüsündeki mescide verildi.

15 Temmuz şehidinin almadığı diploması, ailesine teslim edilecek
15.07.2020 16:36 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:40

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın (26) adı, mezun olduğu Batman Üniversitesi kampüsündeki mescide verildi. Ayrıca o dönem almadığı diploması da ailesine teslim edilecek.

Batman Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi. Anma töreninde Vali Hulusi Şahin, Türkiye'nin 16 Temmuz günü zaferle uyandığını ifade ederek, "15 Temmuz menfur darbe gecesinin üzerinden 4 yıl geçti. Öyle felaketli bir gün yaşadık ki birileri romanlaştırıp anlatsaydı, güler geçerdik, 'çok abartmış' derdik. O menfur geceden 16 Temmuz sabahında Türkiye bir zaferle uyanmıştı. Bütün dünyanın parmağını ısırdığı bir büyük demokrasi zaferini Türk milleti dünyaya ilan etmişti. Gerçekten yapmış olduğumuz o büyük direniş, dünyanın hayalinin ötesinde bir direnişti. 15 Temmuz gecesi için sayısız kahramanlık öyküleri o gece yaşandı" dedi.ŞEHİDİN ADI, MESCİDE VERİLDİ

Bu arada, darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olan Muhammet Oğuz Kılınç'ın adı, mezun olduğu Batman Üniversitesi kampüsündeki mescide verildi. 2010 yılında Kılınç'ın, Rafineri ve Petrol Kimya Bölümü'nden mezun olduktan sonra almadığı önlisans diploması da Antalya'daki ailesine teslim edilecek. Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş'un İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'a verdiği önlisans diploması, şehidin ailesine teslim edilecek.


Kaynak: DHA

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