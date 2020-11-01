15 Temmuz şehidinin adına yapılan kütüphane doğum gününde açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz şehidinin adına yapılan kütüphane doğum gününde açıldı

01.11.2020 17:10 | Son Güncelleme: 01.11.2020 17:17
15 Temmuz şehidinin adına yapılan kütüphane doğum gününde açıldı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi bombalanan Ankara Özel Harekat Dairesi'nde şehit olan Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in adına Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir okulda kurulan kütüphane, Güler'in doğum gününde ailesi ve meslektaşları tarafından açıldı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi bombalanan Ankara Özel Harekat Dairesi'nde şehit olan Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in adına Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir okulda kurulan kütüphane, Güler'in doğum gününde ailesi ve meslektaşları tarafından açıldı.

Komiser Yardımcısı Gülşah Güler, 15 Temmuz 2016 yılında hain darbe girişimi sırasında Ankara Özel Harekat Dairesine atılan ikinci bomba sonucu şehit düştü. Şehit Güler'in adının yaşatılması amacı ile İyiliğe Vesile Ol Derneği öncülüğünde Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kartepe Ortaokulu'nda kütüphane oluşturuldu. Şehit Güler'in adını taşıyan kütüphane, Güler'in doğum gününde annesi Emine, babası Hüseyin Güler, Kocaeli Özel Harekat Şubesi polislerinin de katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılışta duygu dolu anlar yaşayan şehidin ailesi, kütüphanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. - KOCAELİ

15 Temmuz şehidinin adına yapılan kütüphane doğum gününde açıldı
15 Temmuz şehidinin adına yapılan kütüphane doğum gününde açıldı
15 Temmuz şehidinin adına yapılan kütüphane doğum gününde açıldı
15 Temmuz şehidinin adına yapılan kütüphane doğum gününde açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika: Şehit komiser yardımcısı Güler adına Kocaeli'de oluşturulan kütüphane doğum gününde açıldı
Son dakika: Şehit komiser yardımcısı Güler adına Kocaeli'de oluşturulan kütüphane doğum gününde açıldı
9. Cumhurbaşkanı Demirel doğum gününde anıldı
9. Cumhurbaşkanı Demirel doğum gününde anıldı
15 Temmuz şehidi Dursun Acar'ın adı görev yaptığı Ardahan'da yaşatılacak
15 Temmuz şehidi Dursun Acar'ın adı görev yaptığı Ardahan'da yaşatılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Geert Wilders Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Çağla Şıkel Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Gökhan Töre Mbaye Diagne
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 15 Temmuz şehidinin adına yapılan kütüphane doğum gününde açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 17:28:12. #1.14#
title