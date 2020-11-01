15 Temmuz şehidinin adına yapılan kütüphane doğum gününde açıldı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi bombalanan Ankara Özel Harekat Dairesi'nde şehit olan Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in adına Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir okulda kurulan kütüphane, Güler'in doğum gününde ailesi ve meslektaşları tarafından açıldı.