15 Temmuz şehidinin adı okula verildi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde İstanbul'da şehit olan Vanlı Burhan Öner'in ismi, memleketinde yaptırılan okula verildi.

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı durmak amacıyla gittiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tanklardan ateş açılması sonucu şehit düşen inşaat işçisi Burhan Öner'in adı, Gürpınar ilçesinin Koyunyatağı Mahallesi'nde yaptırılan 24 derslikli okula verildi. 200 yataklı pansiyonu da bulunan okulun açılışına Vali Mehmet Emin Bilmez, şehidin ailesi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Kaymakam Osman Doğramacı, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez ile vatandaşlar katıldı.

Burada bir konuşma yapan Vali Bilmez, üç yıl önce darbe girişimiyle ülkenin birliğine kast edildiğini ifade ederek, her kesimden insanın kritik noktalara koşarak darbe girişimini püskürttüğünü söyledi. Vali Bilmez, "15 Temmuz'da 251 insanımız şehit düştü. Bunlardan ikisi de Vanlıydı. Türk toplumu nasıl Kurtuluş Savaşı ile birçok millete örnek teşkil eden bir destan yazdıysa, 15 Temmuz'da da bu millet dünyadaki pek çok ülkeye örnek olacak bir birlikteliği sergiledi. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bayraklarla, elleriyle tankları durdurdular. İçimize sızmış hain kişilerce hem kurumlarımız kirletildi hem de içeriden hançerlendik. Bu darbe girişimi püskürtüldüyse bunda herkesin emeği var. Burada yaptırdığımız okul 16 milyon liraya mal oldu. İnşallah bu okulumuzda memleketinin birliği ve beraberliği için binlerce Burhan yetişecek. Böylece Burhanımızın ismi bu okulda yaşatılacak" dedi.

Şehidin oğlu Abdulkadir Öner ise, babasının isminin okula verilmesinden büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Burhan Öner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin açılışı yapılarak, sınıflar gezildi. - VAN

Kaynak: İHA