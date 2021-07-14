15 Temmuz şehidinin ablası hüznü ve gururu bir arada yaşıyor
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15 Temmuz şehidinin ablası hüznü ve gururu bir arada yaşıyor

15 Temmuz şehidinin ablası hüznü ve gururu bir arada yaşıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Metin Arslan'ın Karabük'te yaşayan ablası, kardeşinin ardından bir yıl sonra annesini, 4 yıl sonra da babasını kaybetmenin acısını yaşıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Metin Arslan'ın Karabük'te yaşayan ablası, kardeşinin ardından bir yıl sonra annesini, 4 yıl sonra da babasını kaybetmenin acısını yaşıyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilere direndiği sırada başından vurularak şehit düşen Karabüklü 44 yaşındaki Metin Arslan'ın ablası Nurcan Arslan, daha kardeşinin acısını yaşarken 17 Eylül 2017'de annesi Şazi Arslan'ı, 10 Ekim 2020'de de babası Zeki Arslan'ı kaybetti.

Arslan, mezar taşlarında "15 Temmuz şehidi" yazan kardeşi, "15 Temmuz şehidi Metin Arslan'ın annesi" yazan annesi ve "15 Temmuz şehit babası" yazan babasının Öğlebeli Mezarlığındaki kabirlerine sık sık giderek, çiçekleri suluyor.

"Her şey vatan için"

Abla Nurcan Arslan, AA muhabirine, kardeşinin yaşadığı İstanbul'da 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokağa çıktığını söyledi.

Kardeşini çok özlediğini belirten Arslan, "Kardeşim 15 Temmuz gecesi İstanbul'da ikamet ediyordu. İstanbul'a çalışmaya gitmişti. 15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile sokağa inmişti ve bir keskin nişancı darbecinin kurşunu ile şehit oldu. Tabii üzülüyoruz, eksikliğini çok hissediyoruz. Acısına annesi dayanamadı, kardeşim yanına annesini de aldı, sonra da babası arkasından gitti." diye konuştu.

Ailesinin bir anda yok olduğunu ifade eden Arslan, "Ama her şey vatan için. Vatanımız sağ olsun. Bugün olsa aynı şekilde bende yapardım. Şehit olmayı çok isterdim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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