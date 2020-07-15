15 Temmuz şehidi Ümit Çoban, Amasya'daki kabri başında anıldı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Ümit Çoban, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Ümit Çoban, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Gümüşhacıköy Kaymakamlığınca düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehit Çoban'ın Gümüşhacıköy Şehitliği'ndeki kabri ziyaret edildi, dua edildi.

Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Zehra Özyol, Jandarma Komutanı Aziz Bektaş Kaymak, Emniyet Müdür Vekili Sezgin Çelik ve diğer protokol üyeleri, şehidin mezarına karanfil bıraktı.

Arabacı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşaması için birçok kahramanın gözünü kırpmadan seve seve canını feda ettiğini vurgulayarak şehidin ailesinin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

Milletin hassasiyetinin 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi devam ettiğini belirten Arabacı, "15 Temmuz gecesi milletimizi savunmak adına tahsis edilen silahları millete çeviren hainlere karşı tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi iman dolu göğüsleriyle kendilerini siper eden Ümit Çoban ve diğer bütün şehitlerimiz, vatanımızı ve milletimizi müdafaa uğruna canlarını veren aziz şehitlerimiz ilelebet gönüllerimizde ve hatırlarımızda olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA