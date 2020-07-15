15 Temmuz şehidi Serhat Önder kabri başında anıldı
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15 Temmuz şehidi Serhat Önder kabri başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit düşen Türk Kızılay Küçükesat Şube Başkanı Serhat Önder, Çankırı'da kabri başında anıldı.

15 Temmuz şehidi Serhat Önder kabri başında anıldı
15.07.2020 19:39 | Son Güncelleme: 15.07.2020 20:36

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit düşen Türk Kızılay Küçükesat Şube Başkanı Serhat Önder, Çankırı'da kabri başında anıldı.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan ve beraberindekiler şehit Önder'in Şabanözü ilçesine bağlı Bakırlı köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Aileyle bir süre sohbet eden Vali Ayaz ile beraberindekiler, şehit Önder'in kabrini de ziyaret ederek dua etti.

Vali Ayaz ile beraberindekiler, Bakırlı köyünde şehit Serhat Önder için oluşturulan meyve bahçesine ve ilçe merkezi civarında Türk Kızılay tarafından 15 Temmuz şehitleri için oluşturulan hatıra ormanına fidan dikti.

Anma programının ardından Türk Kızılay tarafından Şabanözü ilçesine yaptırılacak 12 derslikli ortaokul binası için Vali Abdullah Ayaz ile Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan arasında protokol imzalandı.

Kaynak: AA

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