15 Temmuz Şehidi Ramazan Konuş mezarı başında anıldı
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15 Temmuz Şehidi Ramazan Konuş mezarı başında anıldı

Geçtiğimiz yıl Niğde'deki naaşı Balıkesir'in Bandırma İlçesindeki Şehitliğe nakledilen 15 Temmuz Şehidi Ramazan Konuş, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain FETÖ Darbe Girişimi'nin 4'üncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

15 Temmuz Şehidi Ramazan Konuş mezarı başında anıldı
15.07.2020 13:19 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:22

Geçtiğimiz yıl Niğde'deki naaşı Balıkesir'in Bandırma İlçesindeki Şehitliğe nakledilen 15 Temmuz Şehidi Ramazan Konuş, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain FETÖ Darbe Girişimi'nin 4'üncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde Ankara Genelkurmay Başkanlığı önünde yaşanan saldırılarda şehit düşen Veteriner Hekim Ramazan Konuş (49), darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Niğde'nin Bor ilçesindeki naaşı geçtiğimiz yıl Bandırma Şehitliği'ne nakledilen Konuş'un eşi Gazi Hacer Konuş ve kızı Gazi Rümeysa Konuş anma töreninde hazır bulundu.

İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Şehit Veteriner Hekim Ramazan Konuş'un eşi Gazi Hacer Konuş, "Ankara'ya tatilde olan çocuklarımızın yanına giderken ikinci bir Kurtuluş savaşına gittiğimizden haberimiz yoktu. O gece gerçekten milletimizin destan yazdığı bir gecede orada olmaktan onur duyduk. Hem ben hem kızım gazi olarak bayrağımız için bir damla kanımızı akıtabildiğimiz için gururluyuz. Duyduğumuz an hiç tereddüt etmeden 18 yaşındaki kızımızla birlikte iki çocuğumuzu evde bırakarak bir an bile tereddüt etmeden meydana inmek bizim için gurur verici bir şeydi. Devletimizin varlığının ve bütünlüğünün devamı, vatanımızın bölünmemesi uğruna bir nebze katkıda bulunabildiysek ne mutlu bizlere" dedi.

Şehit kabirlerine çiçek bırakıldı

15 Temmuz Şehitleri için okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törenlerde Bandırma İlçe Müftüsü Halil Şekerci şehitlerimizin manevi huzurunda dualar okudu. Şehitlikteki tören protokol mensuplarının şehit kabirlerine çiçek bırakması ile son buldu. Şehitlikteki törene Bandırma İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkan Vekili İsmail Ay, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Oğuz Okuyucu, siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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