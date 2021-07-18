15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank ve tüm şehitler için Kur'an okunup dualar edildi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.