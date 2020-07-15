15 Temmuz şehidi polis memuru Sevda Güngör'ün kabrine ziyaret
Aladağ Kaymakamı Gürkan Üçüncü ve Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşürülen polis memuru Sevda Güngör'ün kabrini ziyaret etti.
15.07.2020 09:55 | Son Güncelleme: 15.07.2020 09:58
Aladağ Kaymakamı Gürkan Üçüncü ve Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşürülen polis memuru Sevda Güngör'ün kabrini ziyaret etti.
Aladağ'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Sevda Güngör'ün Karaisalı ilçesi Çatalan Mahallesi'ndeki kabri ziyaret edildi.
Kabir ziyaretine Kaymakam Üçüncü, Belediye Başkanı Akgedik ve şehidin yakınları katıldı.
Güngör'ün kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, mezarına kırmızı gül bırakıldı.
Kaynak: AA