15 Temmuz şehidi polis memuru Gökbayrak, Sakarya'daki mezarı başında anıldı
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15 Temmuz şehidi polis memuru Gökbayrak, Sakarya'daki mezarı başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak, Sakarya'daki mezarı başında anıldı.

15 Temmuz şehidi polis memuru Gökbayrak, Sakarya'daki mezarı başında anıldı
15.07.2020 13:45 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:48

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak, Sakarya'daki mezarı başında anıldı.

Gökbayrak'ın Arifiye ilçesi Hanlıköy'deki mezarı başında düzenlenen törene, şehidin eşi Necla, annesi Ferdane, çocukları Ceyda, Elif ve Alperen, kardeşleri Mesut, Soner ve Saim Gökbayrak, ablası Fikriye Aslan ile kayınpederi Fevzi Dayan katıldı.

Törende, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Köse, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları ve kaymakamlar ile vatandaşlar da hazır bulundu.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından dua edilen törende, şehidin mezarına karanfil bırakıldı.

Protokol üyeleri, mezarlıktaki anma töreninin ardından şehidin babaevini de ziyaret etti.

Vali Kaldırım, burada şehidin annesi Ferdane Gökbayrak'a çiçek, eşi Necla Gökbayrak'a ise Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti.

Kaynak: AA

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