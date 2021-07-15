15 TEMMUZ ŞEHİDİ POLİS MEMURU FATİH DALGIÇ İÇİN MEZARI BAŞINDA ANMA
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15 TEMMUZ ŞEHİDİ POLİS MEMURU FATİH DALGIÇ İÇİN MEZARI BAŞINDA ANMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, İstanbul'da yardım etmek için gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi'nde çıkan çatışmada şehit olan Eskişehirli polis memuru Fatih Dalgıç (26), mezarı başında anıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, İstanbul'da yardım etmek için gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi'nde çıkan çatışmada şehit olan Eskişehirli polis memuru Fatih Dalgıç (26), mezarı başında anıldı. Şehit polis memuru için dualar okunurken, mezarına karanfiller bırakıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Eskişehirli polis memuru Fatih Dalgıç, Çifteler ilçesine bağlı Alikan Mahallesi'ndeki mezarı başında anıldı. Törene Vali Erol Ayyıldız, Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay ile MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, şehidin annesi Asiye, kardeşi Batuhan, ağabeyi Mustafa ile yakınları katıldı. Vali Ayyıldız ve beraberindekiler, şehit polis memuru Fatih Dalgıç'ın mezarına kırmızı karanfil bırakarak, ailesine başsağlığı diledi. Saygı duruşu ve askerin saygı atışının ardından Eskişehir Müftüsü Bekir Gerek tarafından dualar okundu. Vali Ayyıldız ve beraberindekiler, törenin ardından şehit polis memuru Fatih Dalgıç'ın annesi Asiye Dalgıç'ı evinde ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Çiftiler ilçesine bağlı kırsal Alikan Mahallesi'nde yaşayan İsmet ve Asiye Dalgıç çiftinin 5 çocuğundan biri olan Fatih Dalgıç, polis olduktan sonra İstanbul'da 5 yıl görev yaparken, Şırnak'a atandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ancak 15 Temmuz darbe girişimi gecesi izinli olarak İstanbul'da bulunan Fatih Dalgıç, meslektaşlarına destek ve yardım için Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği'ne gitti. Polis memuru Dalgıç, darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

15 TEMMUZ ŞEHİDİ POLİS MEMURU FATİH DALGIÇ İÇİN MEZARI BAŞINDA ANMA
15 TEMMUZ ŞEHİDİ POLİS MEMURU FATİH DALGIÇ İÇİN MEZARI BAŞINDA ANMA
15 TEMMUZ ŞEHİDİ POLİS MEMURU FATİH DALGIÇ İÇİN MEZARI BAŞINDA ANMA
15 TEMMUZ ŞEHİDİ POLİS MEMURU FATİH DALGIÇ İÇİN MEZARI BAŞINDA ANMA
15 TEMMUZ ŞEHİDİ POLİS MEMURU FATİH DALGIÇ İÇİN MEZARI BAŞINDA ANMA
15 TEMMUZ ŞEHİDİ POLİS MEMURU FATİH DALGIÇ İÇİN MEZARI BAŞINDA ANMA
15 TEMMUZ ŞEHİDİ POLİS MEMURU FATİH DALGIÇ İÇİN MEZARI BAŞINDA ANMA
15 TEMMUZ ŞEHİDİ POLİS MEMURU FATİH DALGIÇ İÇİN MEZARI BAŞINDA ANMA
15 TEMMUZ ŞEHİDİ POLİS MEMURU FATİH DALGIÇ İÇİN MEZARI BAŞINDA ANMA
15 TEMMUZ ŞEHİDİ POLİS MEMURU FATİH DALGIÇ İÇİN MEZARI BAŞINDA ANMA
15 TEMMUZ ŞEHİDİ POLİS MEMURU FATİH DALGIÇ İÇİN MEZARI BAŞINDA ANMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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