15 Temmuz şehidi polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir'de kabri başında anıldı
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15 Temmuz şehidi polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir'de kabri başında anıldı

15 Temmuz şehidi polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir'de kabri başında anıldı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunan, arkadaşlarına yardıma gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliğinde çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç için Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki kabri başında anma...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunan, arkadaşlarına yardıma gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliğinde çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç için Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki kabri başında anma etkinliği yapıldı.

Alikan Mahallesi'ndeki mezarlıkta düzenlenen törende protokol üyeleri, şehidin mezarına karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden program, İl Müftüsü Bekir Gerek'in dua etmesinin ardından sona erdi.

Etkinliğin ardından katılımcılar, şehit polisin aynı mahallede bulunan ailesine evinde ziyarette bulundu.

Törene, şehidin annesi Asiye, kardeşi Batuhan ve ağabeyi Mustafa Dalgıç ile Vali Erol Ayyıldız, Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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