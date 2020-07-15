15 Temmuz şehidi polis memuru Dalgıç, Eskişehir'de kabri başında anıldı
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15 Temmuz şehidi polis memuru Dalgıç, Eskişehir'de kabri başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunan, arkadaşlarına yardıma gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliğinde çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki kabri başında anıldı.

15 Temmuz şehidi polis memuru Dalgıç, Eskişehir'de kabri başında anıldı
15.07.2020 14:25 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:02

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunan, arkadaşlarına yardıma gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliğinde çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki kabri başında anıldı.

Alikan Mahallesi'ndeki mezarlıkta düzenlenen törene, şehidin annesi Asiye, kardeşi Batuhan, ağabeyi Mustafa, amcası Gökhan ve babaannesi Zeynep Dalgıç ile Vali Erol Ayyıldız, Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti MKYK üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ile diğer ilgililer katıldı.

Protokol üyeleri, şehit Dalgıç'ın mezarına karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden tören, İl Müftüsü Bekir Gerek'in duasının ardından sona erdi.

Daha sonra törene katılanlar, şehit Dalgıç'ın Alikan Mahallesi'ndeki aile evine geçti.

Kaynak: AA

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