15 Temmuz şehidi Murat Kocatürk'ün babası: "5 sene geçti ama yüreğimizdeki sızı hiç dinmiyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 Temmuz şehidi Murat Kocatürk'ün babası: "5 sene geçti ama yüreğimizdeki sızı hiç dinmiyor"

15 Temmuz şehidi Murat Kocatürk'ün babası: '5 sene geçti ama yüreğimizdeki sızı hiç dinmiyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde şehitlerin eşyalarının yer aldığı Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyarete gelen 15 Temmuz şehidi Murat Kocatürk'ün babası Bayram Kocatürk, "Oğlum her gün bana, 'Baba, ben şehit olacağım' diyordu.

15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde şehitlerin eşyalarının yer aldığı Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyarete gelen 15 Temmuz şehidi Murat Kocatürk'ün babası Bayram Kocatürk, "Oğlum her gün bana, 'Baba, ben şehit olacağım' diyordu. Son gün de abdestini alıp çıktı. 5 sene geçti ama yüreğimizdeki sızı hiç dinmiyor" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi ziyaretçi akınına uğradı. Şehit ve gazilerin eşyalarının bulunduğu Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne gelen vatandaşlar, şehitleri dualar ederek anıyor. Ziyaretçiler arasında bulunan 15 Temmuz şehidi Murat Kocatürk'ün babası Bayram Kocatürk, "Oğlum 15 Temmuz'dan 3 ay önce Türkmen Dağı'na gitmişti şehit olmak için. Orada nasip değilmiş, geldi 15 Temmuz'da. Her gün söylüyordu, 'Baba ben şehit olacağım, baba ben şehit olacağım' diye. Son günde zaten abdestini alıp çıktı. 5 sene geçti ama 5 sene değil de sanki her gün yaşıyormuşuz gibi. Biz her gün yaşıyoruz, gece gündüz her an. Zaten yüreğimiz yaralı, o sızı hiç dinmiyor. Bazı hainler çıkıp da ekranda konuştukları zaman o yaramız daha da sızlıyor" dedi.

Öğrencileriyle birlikte müzeyi ziyarete gelen hafız Hüseyin Biral ise, "Hafızlık sınıfı öğrencileriyle birlikte 15 Temmuz ruhunu yeniden görmek, hissetmek üzere geldik. Hepsi birbirinden değerli olan öğrencilerimizle 15 Temmuz şehitlerimizin aziz hatırasını yad etmek için buraya geldik. Birliğimizin, beraberliğimizin nişanesi olarak öğrencilerimizle burada bulunuyoruz" diye konuştu.

(Furkan Çon - Metin Başar/İHA)

15 Temmuz şehidi Murat Kocatürk'ün babası: '5 sene geçti ama yüreğimizdeki sızı hiç dinmiyor'
15 Temmuz şehidi Murat Kocatürk'ün babası: '5 sene geçti ama yüreğimizdeki sızı hiç dinmiyor'
15 Temmuz şehidi Murat Kocatürk'ün babası: '5 sene geçti ama yüreğimizdeki sızı hiç dinmiyor'
15 Temmuz şehidi Murat Kocatürk'ün babası: '5 sene geçti ama yüreğimizdeki sızı hiç dinmiyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Meral Akşener Muharrem İnce İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Tarkan Ebru Gündeş İlyas Tetik
Spor Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 Temmuz şehidi Murat Kocatürk'ün babası: "5 sene geçti ama yüreğimizdeki sızı hiç dinmiyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.07.2021 12:11:37. #1.13#

title