15 Temmuz şehidi Muhsin Kiremitçi'nin babası Hüseyin Kiremitçi, Akıncı Üssü davası kararını değerlendirdi Açıklaması
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15 Temmuz şehidi Muhsin Kiremitçi'nin babası Hüseyin Kiremitçi, Akıncı Üssü davası kararını değerlendirdi Açıklaması

27.11.2020 11:13 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:13
15 Temmuz şehidi Muhsin Kiremitçi'nin babası Hüseyin Kiremitçi, Akıncı Üssü davası kararını değerlendirdi Açıklaması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan komiser yardımcısı Muhsin Kiremitçi'nin babası Hüseyin Kiremitçi, "Akıncı Üssü davasında hainlerden kimine 79 kez, kimine 45'şer kez ağırlaştırılmış müebbet...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan komiser yardımcısı Muhsin Kiremitçi'nin babası Hüseyin Kiremitçi, "Akıncı Üssü davasında hainlerden kimine 79 kez, kimine 45'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ama yüz defa ağırlaştırılmış müebbet de verseler olmaz. Ben kesinlikle hakkımı helal etmiyorum." dedi.

15 Temmuz'daki darbe girişiminde gecesi saldırıya uğrayan Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan komiser yardımcısı Muhsin Kiremitçi'nin babası Hüseyin Kiremitçi, Akıncı üssü davasında verilen karara ilişkin konuştu.

"Şehitlik mertebesinin güzel ama çok zor bir mertebe" olduğunu dile getiren Kiremitçi, "Akıncı Üssü davasında hainlerden kimine 79 kez, kimine 45'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ama yüz defa ağırlaştırılmış müebbet de verseler olmaz. Ben kesinlikle hakkımı helal etmiyorum. Türkiye'de idam cezası verilmeli. Herkes yaptığının cezasını çeksin." ifadesini kullandı.

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Şehit evladının acısının dayanılmaz olduğunu vurgulayan Kiremitçi, şunları kaydetti:

"Biz, dünyada büyük yerlere adam olsunlar, ülkemize hizmet etsinler diye din görevlisi maaşı ile ek gelir olsun diye tarla işlerinde çalışarak okuttuk. Evladımı hiç beklemediğimiz bir yerde ve zamanda, biz dünyada yükselmesini beklerken Rabb'im ahiretine yükselterek makamına aldı. O verdi, O aldı. İnancımız var. Allah bana ve annesine sabır verdi. Bizler tattık, Allah kimseye yaşatmasın. Ateş düştüğü yeri yakarmış. Allah makamını yükseltti, bizleri de ona komşu eylesin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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