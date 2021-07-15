15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü yıldönümünde protokol üyeleri, düzenlenen program kapsamında şehitliği ziyaret ederek mezarları başında dualar etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü yıldönümünde protokol üyeleri, düzenlenen program kapsamında şehitliği ziyaret ederek mezarları başında dualar etti.

15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen hain darbe teşebbüsünün 5. yıl dönümü dolayısıyla Uşak'ta bir dizi program gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen programa Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Kılıç ve protokol üyeleri katıldı. Düzenlenen programda ilk olarak şehitlik ziyaret edilerek, şehitlere mezarları başında dualar edildi. Şehitlikte edilen duaların ardından Vali Kocabıyık ve beraberindeki heyet Yoncalı Köyüne gidilerek 15 Temmuz Şehidi Mehmet Çetin, mezarı başında andı ve dualar etti. - UŞAK

15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı
15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı
15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı
15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı
15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı
15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Demir Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Düm Tek Tek Kadir Doğulu Şahan Gökbakar
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 13:38:01. #1.16#

title