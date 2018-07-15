15 Temmuz Şehidi Mezarı Başında Anıldı

SAMSUN'un Alaçam ilçesinde 15 Temmuz şehidi Muhammed Ali Aksu, mezarı başında dualarla anıldı.

İstanbul Esenler'de 15 Temmuz darbe girişiminde önünde durduğu tankın üzerinden geçmesi sonucu şehit olan Muhammed Ali Aksu'nun Samsun'un Alaçam ilçesi Doyran Mahallesi'ndeki mezarı ziyaret edildi. Alaçam Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan, kamu kurum kuruluşların müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş, okunan mevlid-i şerifin ardından dua etti. Programın sonunda katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

- Samsun