15 Temmuz Şehidi Metin Arslan Kabri Başında Anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilere direndiği sırada şehit düşen Metin Arslan Kabri başında dualarla anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilere direndiği sırada şehit düşen Metin Arslan Kabri başında dualarla anıldı.

Öğlebeli Mezarlığında gerçekleşen anma programına; Vali Fuat Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Şehit Metin Arslan'ın ailesi ile Emniyet ve Jandarma Personeli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından, Vali Fuat Gürel, protokol üyeleri ile şehidin ailesi tarafından Şehit Metin Arslan geçen sene vefat eden babası Zeki ve 2017 yılında vefat eden annesi Şazi Arslan'ın mezarlarına karanfil bıraktılar.

Öğlebeli Mezarlığında gerçekleşen anma programının akabinde Vali Fuat Gürel, Cumhuriyet Başsavcı Koray Kesgin ve protokol üyeleri Şehit Metin Arslan'ın Şirinevler Mahallesinde bulunan baba ocağını ziyaret ettiler.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri 15 Temmuz Şehitlerimiz ve tüm şehitlerimiz için Çamlık Camiinde okunan Mevlid-i Şerif ile devam etti.

Kaynak: Habermetre