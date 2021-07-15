15 Temmuz Şehidi İsmail Kefal, Kabri Başında Anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 Temmuz Şehidi İsmail Kefal, Kabri Başında Anıldı

15 Temmuz Şehidi İsmail Kefal, Kabri Başında Anıldı
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

15 Temmuz Şehidimiz İsmail Kefal, Vali Enver Ünlü ve Giresun Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu ile Giresun İl ve Tirebolu ilçe protokolünün de katılımıyla mezarı başında anıldı.

15 Temmuz Şehidimiz İsmail Kefal, Vali Enver Ünlü ve Giresun Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu ile Giresun İl ve Tirebolu ilçe protokolünün de katılımıyla mezarı başında anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan program kapsamında, 15 Temmuz Perşembe günü saat 10. 00'da Vali Enver Ünlü ve İl protokolü tarafından, 15 Temmuz Şehidimiz İsmail Kefal, Tirebolu ilçesi Karademir köyünde bulunan kabri başında ziyaret edildi Kefal'in aile kabristanlığında bulunan kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar yapıldı.

Şehit İsmail Kefal, Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının 15 Temmuz 2016 Cuma gecesi başarısızlıkla sonuçlanan darbe teşebbüsünde, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak meydanlara inerek, halkın iradesi ve demokrasiye sahip çıkmak için gittiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde tankların geçişine dur demek isterken şehit olmuştu.

Bu yurdun her karışında şehit kanı var. Şehadeti en büyük mertebe olan, bu Milletin en büyük kutsallarından olan #TürkiyeGeçilmez

Valimiz Enver Ünlü, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve protokol üyeleri ile birlikte 15 Temmuz Şehidimiz İsmail Kefal'in kabrini ziyaret etti. pic. twitter. com/5g6Qb52Yun

— TC Giresun Valiliği (@TC_giresun) July 15, 2021

Kaynak: Habermetre

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Vahap Seçer Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan İlyas Tetik Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Metin Oktay Burak Elmas Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 Temmuz Şehidi İsmail Kefal, Kabri Başında Anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 15:17:39. #1.16#

title