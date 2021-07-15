15 Temmuz Şehidi İsmail Kefal, Kabri Başında Anıldı

15 Temmuz Şehidimiz İsmail Kefal, Vali Enver Ünlü ve Giresun Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu ile Giresun İl ve Tirebolu ilçe protokolünün de katılımıyla mezarı başında anıldı.

15 Temmuz Şehidimiz İsmail Kefal, Vali Enver Ünlü ve Giresun Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu ile Giresun İl ve Tirebolu ilçe protokolünün de katılımıyla mezarı başında anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan program kapsamında, 15 Temmuz Perşembe günü saat 10. 00'da Vali Enver Ünlü ve İl protokolü tarafından, 15 Temmuz Şehidimiz İsmail Kefal, Tirebolu ilçesi Karademir köyünde bulunan kabri başında ziyaret edildi Kefal'in aile kabristanlığında bulunan kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar yapıldı.

Şehit İsmail Kefal, Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının 15 Temmuz 2016 Cuma gecesi başarısızlıkla sonuçlanan darbe teşebbüsünde, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak meydanlara inerek, halkın iradesi ve demokrasiye sahip çıkmak için gittiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde tankların geçişine dur demek isterken şehit olmuştu.

Bu yurdun her karışında şehit kanı var. Şehadeti en büyük mertebe olan, bu Milletin en büyük kutsallarından olan #TürkiyeGeçilmez

Valimiz Enver Ünlü, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve protokol üyeleri ile birlikte 15 Temmuz Şehidimiz İsmail Kefal'in kabrini ziyaret etti. pic. twitter. com/5g6Qb52Yun

— TC Giresun Valiliği (@TC_giresun) July 15, 2021

Kaynak: Habermetre