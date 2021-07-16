15 Temmuz şehidi için mevlit okutuldu
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15 Temmuz şehidi için mevlit okutuldu

15 Temmuz şehidi için mevlit okutuldu
Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan 2. sınıf Emniyet Müdürü Meriç Alemdar için mevlit okutuldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan 2. sınıf Emniyet Müdürü Meriç Alemdar için mevlit okutuldu.

Mevlit programına, şehit Alemdar'ın ailesi ve mesai arkadaşlarının yanı sıra MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel ve Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanı Ulaş Can Kavak katıldı.

Mevlit ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Alemdar ve tüm şehitler için dua edildi.

15 Temmuz şehidi için mevlit okutuldu
15 Temmuz şehidi için mevlit okutuldu
15 Temmuz şehidi için mevlit okutuldu
15 Temmuz şehidi için mevlit okutuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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