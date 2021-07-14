15 Temmuz şehidi Hamuryen kabri başında anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 Temmuz şehidi Hamuryen kabri başında anıldı

15 Temmuz şehidi Hamuryen kabri başında anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığındaki görevi sırasında şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen, Van'ın Erciş ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığındaki görevi sırasında şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen, Van'ın Erciş ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından protokol üyeleri tarafından şehidin mezarına karanfiller bırakıldı. Daha sonra protokol üyeleri şehidin Çelebibağı Mahallesi'nde bulunan evini ziyaret etti. Ziyaret esnasında Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, şehidin abisine Kur'an-ı Kerim ve bayrak hediye etti

Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, bugünün çok kıymetli ve anlamlı bir gün olduğunu belirterek, "Bizim medarıiftiharımız, gururumuz özel harekat şehidimize Rabbim rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Bu vatan uğruna bir saniye beklemeksizin şehit olmuş. Ercişli olmaktan ve böyle yiğit bir evladın memleketinde çalışmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günümüzü kutlu olsun. Rabbim bu vatana, bu millete tekrar 15 Temmuz gecesini yaşatmasın" dedi.

Programa Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, 108'inci Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Murat Kandur, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, MHP Erciş İlçe Başkanı Fatih Köroğlu, kurum amirleri, şehit ve gazi aileleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - VAN

15 Temmuz şehidi Hamuryen kabri başında anıldı
15 Temmuz şehidi Hamuryen kabri başında anıldı
15 Temmuz şehidi Hamuryen kabri başında anıldı
15 Temmuz şehidi Hamuryen kabri başında anıldı
15 Temmuz şehidi Hamuryen kabri başında anıldı
15 Temmuz şehidi Hamuryen kabri başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis tutuklandı
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis tutuklandı
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ali Babacan Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Zeynep Bastık Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Balotelli Mesut Özil Fatih Terim Şaban Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 Temmuz şehidi Hamuryen kabri başında anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 19:49:09. #1.15#

title