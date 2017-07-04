15 Temmuz Şehidi Halisdemir Için Pedal Çeviriyor

Bursa'dan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki mezarını ziyaret etmek için yola çıkan bisiklet sporcusu öğretmen Yasin Karadavut Bilecik'e geldi.



Bursa'da Gürsu Belediyesinin organizasyonuyla Tophane Saltanat Kapı'dan cuma günü yola çıkan Karadavut'un Bilecik'teki durağı, Şeyh Edebali Türbesi oldu.



Karadavut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Devlet kuran sultanlardan, devlet kurtaran şehide yolculuk" projesi kapsamında şehit Ömer Halisdemir için pedal çevirdiğini söyledi.



Bursa'dan sonra ilk durağının Kütahya'nın Domaniç ilçesi olduğunu ve akabinde Bilecik'e geldiğini dile getiren Karadavut, "Domaniç'te Hayme Anamızı ziyaret ettim. Daha sonra bizim tarihimizin önemli değerleri olan Ertuğrulgazi ve tabii ki Osmanlı'nın kuruluşundan büyük emeği geçmiş olan Şeyh Edebali'ye uğramak için yolumuz Bilecik'e düştü. Şu an Bilecik'teyiz." dedi.



Bisiklet turu sırasında Eskişehir'deki Yunus Emre Türbesi'ni ziyaret edeceğini belirten Karadavut, daha sonra Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve TBMM'ye gideceğini kaydetti.



Karadavut, turun sonunda Niğde'ye ulaşacağını ve burada 15 Temmuz'da şehit Halisdemir'in mezarı başında gerçekleştirilecek anma törenine katılacağını anlattı.