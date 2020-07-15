15 Temmuz şehidi Gökhan Esen'in adı değerler eğitimi sınıfına verildi
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15 Temmuz şehidi Gökhan Esen'in adı değerler eğitimi sınıfına verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla İstanbul Çengelköy'de darbecilere karşı direnmek için çıktığı sırada şehit olan Gökhan Esen'in adı, Kırklareli'nde değerler eğitimi sınıfında yaşatılacak.

15 Temmuz şehidi Gökhan Esen'in adı değerler eğitimi sınıfına verildi
15.07.2020 18:33 | Son Güncelleme: 15.07.2020 19:30

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla İstanbul Çengelköy'de darbecilere karşı direnmek için çıktığı sırada şehit olan Gökhan Esen'in adı, Kırklareli'nde değerler eğitimi sınıfında yaşatılacak.

İl Müftülüğüne bağlı Sungurbey Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Müftüsü Aydın Yığman ile şehidin ağabeyi Okan Esen sınıfın açılış kurdelesini kesti.

Vali Bilgin, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.

Şehidin adının, değerler eğitimi sınıfında yaşatılacağını belirten Bilgin, şöyle konuştu:

"Şehitlerimize ve ailelerine sahip çıkıyoruz. Ama bu, işin sembolik kısmıyla ilgili çok önemli bir konu. İsmi üzerinde şehit, değer demektir aslında. Hayatı en önemli kılan, en anlamlı kılan daha doğrusu insanların yaşamını anlamlı kılan şey değerdir. Değerin olmadığı yerde insanların hiçbir anlamı yoktur. İnsanlık kavramı da yoktur. İnsanlar için en büyük değer olan şehitlik de o manada değerler eğitimi sınıfına yakışır ve özdeşleşir düşüncesiyle bunu yaptık."

En büyük aidiyet duyulan yerin devlet olduğunu anlatan Bilgin, "Devletiniz varsa siz varsınız, millet varsa devlet var. Bu etkileşim içinde birlikte nasıl ülkemizi, vatanımızı, milletimizi güçlü kılarız bunun düşüncesinde olmalıyız." dedi.

Çocukların, devletin açtığı eğitim yuvalarına gönderilmesi gerektiğine işaret eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla, onların yetkinleşmesi, kendi becerilerini farklı suistimal yollarından değil de devletimizin açmış olduğu bu tarz eğitim yerlerinde eğitim alarak gelecek nesillerin daha hayırlı ve işini bilen yetkin nesiller olmasını sağlamalıyız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletiyle beraber güçlü bir devlettir. Asla ve asla şunu unutmayalım; bizler hedefte olan bir devletiz. O nedenle diri olmalıyız, iri olmalıyız, birlikte olmalıyız. Daha güçlü bir Türkiye olmalıyız. Ancak bu coğrafyada böyle yaşayabiliriz."

Ardından Vali Bilgin ve beraberindekiler, Kırklareli Kültür Merkezi'nde düzenlenen "15 Temmuz" paneline katıldı.

Panelin ardından İstasyon Caddesi'nde "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi " açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Manşet

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