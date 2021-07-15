15 Temmuz şehidi gazeteci Mustafa Cambaz, Batı Trakya'da anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz, memleketi Batı Trakya'da anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz, memleketi Batı Trakya'da anıldı.

Cambaz'ın ailesi, Gümülcine seçilmiş müftülüğünün desteğiyle şehit gazetecinin doğduğu yer olan Gümülcine'ye bağlı Menetler köyünde mevlit okuttu.

Mevlide Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda görevli Muavin Konsolos İbrahim Işık, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Kozlukepir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Başkan Yardımcısı Metin Hacıosman, Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı (GTGB) Sedat Hasanoğlu, Batı Trakya Camileri Din Görevlileri Derneği Başkanı Sadık Sadık da katıldı.

Şehit Cambaz'ın kardeşi Ali Cambaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit gazetecinin köyünde anılmasından ailesi olarak mutluluk duyduğunu belirterek, "Şehidimizi her geçen yıl daha çok özlüyoruz. Onu hiçbir zaman unutmayacağız." dedi.

Mustafa Cambaz, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy'de darbeciler tarafından göğsünden vurularak şehit edilmişti.

İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu ve Halkla İlişkiler Bölümü mezunu olan Cambaz, Yeni Şafak gazetesinde foto muhabiri olarak görev yapıyordu.

Selçuklu ve Osmanlı mimarisi üzerine fotoğraf belgeleme çalışmaları yapan Cambaz'ın, "Türkiye Ulu Camileri" adlı kitabı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu