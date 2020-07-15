15 Temmuz şehidi gazeteci Mehmet Canbaz, Batı Trakya'daki köyünde anıldı
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15 Temmuz şehidi gazeteci Mehmet Canbaz, Batı Trakya'daki köyünde anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz, memleketi Batı Trakya'da anıldı.

15 Temmuz şehidi gazeteci Mehmet Canbaz, Batı Trakya'daki köyünde anıldı
15.07.2020 23:01 | Son Güncelleme: 16.07.2020 00:00

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz, memleketi Batı Trakya'da anıldı.

Cambaz'ın ailesi, Gümülcine seçilmiş müftülüğünün desteğiyle şehit gazetecinin doğduğu yer olan Gümülcine'ye bağlı Menetler köyünde mevlit okuttu.

Mevlide Türkiye'nin Gümülcine Konsolosluğu görevlileri, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Batı Trakya Camileri Din Görevlileri Derneği Başkanı Sadık Sadık da katıldı.

Şehit Mustafa Cambaz'ın kardeşi Ali Cambaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl salgın nedeniyle şehit gazetecinin kısıtlı bir törenle anıldığını belirterek, "Bu zor şartlarda şehidimizin köyünde anılmasından mutluluk duyuyoruz. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Gelecek yıl inşallah daha geniş bir tören düzenleyeceğiz." dedi.

Mustafa Cambaz, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy'de darbeciler tarafından göğsünden vurularak şehit edilmişti.

İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu ve Halkla İlişkiler Bölümü mezunu olan Cambaz, Yeni Şafak gazetesinde foto muhabiri olarak görev yapıyordu. Selçuklu ve Osmanlı mimarisi üzerine fotoğraf belgeleme çalışmaları yapan Cambaz'ın, "Türkiye Ulu Camileri" adlı kitabı bulunuyor.

Kaynak: AA

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