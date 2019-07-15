15 Temmuz şehidi gazeteci Batı Trakya'daki köyünde anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz, memleketi Batı Trakya'da anıldı.

Cambaz'ın ailesi, Gümülcine seçilmiş müftülüğünün desteğiyle şehit gazetecinin doğduğu yer olan Gümülcine'ye bağlı Menetler köyünde mevlit okuttu.

Mevlide Türkiye'nin Gümülcine Muavin Konsolosu İbrahim Sakli, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Kozlukepir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin (DEB) Başkan Yardımcısı Metin Hacıosman ve azınlık kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

"Batı Trakya Türklerine Mustafa bir gurur bıraktı"

BTTADK Başkanı Şerif, mevlidin ardından yaptığı konuşmada, bir Batı Trakyalı olan Mustafa Cambaz'ın, İstanbul'da FETÖ'nün darbe girişimine karşı mücadele ederken vurularak şehit olduğunu belirterek, "Batı Trakya Türklerine Mustafa bir gurur bıraktı. Aynen Çanakkale'de hayatını kaybeden dedelerimizin bizlere bıraktığı miras gibi." dedi.

Canbaz'ı rahmetle anan Şerif, "Batı Trakya var oldukça, Gümülcine var oldukça ve dünya döndükçe bu topraklarda yaşayan insanlar, bizler, rahatça şunu söyleyebileceğiz. 15 Temmuz'da bizim de bir şehidimiz var. Allah kendisinden razı olsun." diye konuştu.

Cambaz'ın, darbe girişimi sırasında Türkiye'de haymatlos (vatansız) konumunda bulunmasına rağmen, meydanlara çıkarak mücadele ettiğini anlatan Şerif, "Mustafa, haymatlos olmasına rağmen bir Türk evladı olarak ve bir Batı Trakyalı olarak o vatanı, ay yıldızı savunmak için meydanlara çıktı ve bu uğurda şehit düştü." ifadesini kullandı.

Şehit Mustafa Cambaz'ın kardeşi Ali Cambaz da AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit gazetecinin köyünde anılmasından mutluluk duyduğunu belirterek, "Bunun devamlı hale getirilmesi için çalışıyorum. Bu töreni kendi maddi imkanlarımla da olsa devam ettirmek niyetindeyim." dedi.

Aslen Batı Trakyalı olan Mustafa Cambaz, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy'de darbeci askerler tarafından göğsünden vurularak şehit edilmişti.

İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu ve Halkla İlişkiler Bölümü mezunu olan Cambaz, Yeni Şafak gazetesinde foto muhabiri olarak görev yapıyordu.

Selçuklu ve Osmanlı mimarisi üzerine fotoğraf belgeleme çalışmaları yapan Cambaz'ın, "Türkiye Ulu Camileri' adlı bir de kitabı bulunuyor.

Kaynak: AA