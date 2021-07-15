15 Temmuz şehidi Ferhat Koç, Tokat'taki kabri başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit edilen polis memuru Ferhat Koç, Tokat'ın Turhal ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit edilen polis memuru Ferhat Koç, Tokat'ın Turhal ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Turhal Kaymakamlığınca düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehit Koç'un Yazıtepe köyündeki kabri ziyaret edildi.

İlçe Müftüsü Ali Erbaş'ın dua etmesinin ardından, şehidin mezarına kırmızı gül bırakıldı.

Programa, şehidin babası Mustafa Koç ve annesi Nejla Koç, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Şenyurt Belediye Başkanı Cafer Ünal Arslan, AK Parti Turhal İlçe Başkanı Yusuf Karakoyun, Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Nadir Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Aksoy Ağtürk, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Daylak