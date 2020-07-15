15 Temmuz şehidi Ferhat Koç, Tokat'taki kabri başında anıldı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit edilen polis memuru Ferhat Koç, Tokat'ın Turhal ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit edilen polis memuru Ferhat Koç, Tokat'ın Turhal ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Turhal Kaymakamlığınca düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehit Koç'un Yazıtepe köyündeki kabri ziyaret edildi.

Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Şenyurt Belediye Başkanı Cafer Ünal Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Kara, İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Şahin, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Yader Yaylacı, diğer protokol üyeleri okunan duanın ardından şehidin mezarına karanfil bıraktı.

Programa sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

Kaynak: AA