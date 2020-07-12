15 Temmuz şehidi Eyyüp Oğuz'un babası evladıyla gurur duyuyor
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15 Temmuz şehidi Eyyüp Oğuz'un babası evladıyla gurur duyuyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz, evladıyla gurur duyuyor.

15 Temmuz şehidi Eyyüp Oğuz'un babası evladıyla gurur duyuyor
12.07.2020 09:11 | Son Güncelleme: 12.07.2020 10:08

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz, evladıyla gurur duyuyor.

22 yıllık meslek hayatında 3 ülke ve 12 kentte terörle mücadele eden 2 çocuk babası Eyyüp Oğuz, 2006'dan itibaren Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığında görev yapıyordu.

15 Temmuz 2016 gecesi darbecilerin bombalı saldırısı sonucu şehit düşen Oğuz'un Elazığ'daki baba ocağında darbe girişiminin 4'üncü yılında hüzün ve gurur bir arada yaşanıyor.

"Acımız hiç eksilmiyor"

9 çocuk babası Tevfik Oğuz, AA muhabirine, 15 Temmuz'da hainlerin kalkıştığı darbe girişiminde şehit olan oğluna duydukları özlemin her geçen gün arttığını söyledi.

"Acımız hiç eksilmiyor. Bu darbeyi yapıp, topraklarımıza göz dikip, evlatlarımızın kanına girenler için beddua ettik. Allah bunların belasını versin" diyen Oğuz, oğlunun görev süresi boyunca hep ülkenin çıkarları doğrultusunda, cesurca mücadele ettiğini aktardı.

"İzinli olduğu halde göreve çağırılınca gitti"

Evladının cesur bir insan olduğunu dile getiren Oğuz, oğlunun 13 yıl da Diyarbakır'da görev yaptığını belirtti.

Oğuz, darbe girişiminin yaşandığı gece oğlunun izinli olduğunu anlatarak, "İzinli olduğu halde göreve çağırılınca gitti. Ekip arkadaşları ile toplanıyorlar. Zaten kapıya çıkar çıkmaz helikopterden bomba atıyorlar. Bomba atılan yeri gittim, gördüm. 15 metre derinliğinde, en az 40 metre genişliğinde çukur açılmış. Hainlerin yaptıkları unutulacak gibi değil." diye konuştu.

Oğlunun sık sık mezarını ziyaret ettiğini gittiğini anlatan Oğuz, şehadetinin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen onu kaybetmenin derin üzüntüsünü ilk günkü gibi yaşadığını ifade etti.

Oğuz, oğlu ile ilişkilerin çok iyi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Oğlumla arkadaş gibiydik. Aramızda baba oğul ilişkisi yoktu, arkadaşlık ilişkisi vardı. Gün geçtikçe acısı daha da ağırlaşıyor. 6 oğlum vardı, biri şehit oldu. Onun acısı ile yıkıldık. Kaç tane çocuğunuz olsa gidenin acısı unutulmuyor. Eyyüp dürüsttü, devletine, inançlarına bağlıydı. "

"Oğlum ülkesi için şehit oldu"

Arkadaşlarının oğlunu anlata anlata bitiremediğini söyleyen Oğuz, "Şehidim ile gurur duyuyorum. Oğlum ülkesi için şehit oldu. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Allah halkımızdan razı olsun. Cumhurbaşkanımızın liderliği olmasaydı, halk peşinden gitmeseydi, bu olay gerçekleşecekti." diye konuştu.

"Bu girişim gerçekleşseydi ülkemiz için bir felaket olurdu"

Hain girişimin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu ile bertaraf edildiğini aktaran Oğuz, şunları kaydetti:

"Allah, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Cumhurbaşkanımız çok cesur davrandı. Olayı yatıştırdı. Bu girişim gerçekleşseydi ülkemiz için bir felaket olurdu."

Baba Oğuz, FETÖ'yle mücadeleye değinerek, "Güzel ülkemizi bu beladan kurtaralım." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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