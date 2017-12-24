15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok o geceyi anlattı



SİİRT - 15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol ile oğlu Abdullah Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, o gece yaşadıklarını anlattı.

Siirt TÜRGEV Emine Erdoğan konferans salonunda düzenlenen söyleşi programına 15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol ile oğlu Abdullah Olçok'u kaybeden Nihal Olçok konuk oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakın arkadaşı ve Ak Parti reklam kampanyalarının mimarı olan Erol Olçok'ın eşi Nihal Olçok, eşi ve oğlunu kaybettiği geceyi anlattı.

Nihal Olçok, "Hayatımda daha önemli bir gece olmayacak. Eminim ki Türkiye içinde öyle çünkü gerçekten yüzlerce geceye bedel bir gece oldu. Ben Abdullah'ın hiç bilmediğim yönleriyle tanıştım o gece. Abdullah'ın içindeki kahramanlığı gördüm. Benim gözümde ve gönlümde büyümeyen evladım nasıl vatan kurtarabilecek kadar büyüdüğünü, kefen giyebilecek kadar olgunlaştığını, toprak ile hemhal olacak kadar tevazu ehli olduğun gördüm" dedi.

15 Temmuz gecesi eşi Erol ile oğlu Abdullah ile konuştuklarını anlatan Nihal Olçok, "Telefonu sürekli meşguldü. Abdullah'a 'söyle o babana telefonunu kapatsın ve bana ulaşsın' dedim. Erol beye gönderdiğim selam buydu. söyledi mi bilmiyorum Abdullah o karmaşada Erol amcanızla konuşamadım, onun sesini duyamadan ayrıldım ama çok isterdim" dedi.

Etkinlik öğrencilerin fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.