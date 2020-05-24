15 Temmuz Şehidi Dursun Acar mezarı başında anıldı
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15 Temmuz Şehidi Dursun Acar mezarı başında anıldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında, şehit ailelerinin kabir ziyaretlerine izin verildi.

15 Temmuz Şehidi Dursun Acar mezarı başında anıldı
24.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:19

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında, şehit ailelerinin kabir ziyaretlerine izin verildi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi şehidi, Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın anıt mezarı ailesi tarafından ziyaret edildi.

Korona virüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında alınan kararla sadece şehit ailelerinin kabir ziyaretlerine izin verildi. Artvin'in Yusufeli İlçesi Küplüce köyünde bulunan 15 Temmuz'da şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın anıt mezarı, annesi Fatma Acar ve Babası Nebi Acar tarafından ziyaret ederek dua okundu. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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