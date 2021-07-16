15 Temmuz şehidi dualarla anıldı
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15 Temmuz şehidi dualarla anıldı

15 Temmuz şehidi dualarla anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak için Derince'deki baba evinde mevlit okutuldu.

15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak için Derince'deki baba evinde mevlit okutuldu.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da gerçekleşen çatışmada şehit olan Derinceli polis memuru Serdar Gökbayrak için Derince'deki baba ocağında Mevlid-i Şerif okundu. Şehit Serdar Gökbayrak için düzenlenen mevlide Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Derince Belediye Başkan Vekili Kenan Yalçın, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan, Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, STK başkan ve yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin evinde gerçekleşen Mevlid-i Şerif sonrasında tüm şehitlerimiz dualar eşliğinde bir kez daha rahmetle anıldı.

Mevlidin ardından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin beşinci yıl dönümü sebebiyle Derince kent meydanında anma programı gerçekleştirildi. İlçe protokolü ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda İlçe Müftülüğü hocaları tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, ardından Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil tarafından dua yaptırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasını Kent Meydanı'nda kurulan dev ekran aracılığıyla takip eden Derinceliler, bu özel ve anlamlı gecenin ilerleyen saatlerine kadar demokrasi nöbeti tuttu. Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki hain darbe planını yansıtan kesitlerin de görüntüler aracılığıyla ekranlara yansıtıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında Derinceliler darbeye karşı yine tek yürek oldu. - KOCAELİ

15 Temmuz şehidi dualarla anıldı
15 Temmuz şehidi dualarla anıldı
15 Temmuz şehidi dualarla anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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