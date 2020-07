15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit: "Özlemimiz büyük ama gururumuz daha büyük" 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara'daki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na FETÖ'cü teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit, her gün kızlarının kabri başına geldiklerini söyleyerek, "Özlemimiz büyük ama gururumuz daha büyük" dedi.

15 Temmuz gününün akıllarından bir saniye bile çıkmadığını söyleyen Yahya Kemal Yiğit, "15 Temmuz 1 saniye bile aklımızdan çıkmıyor. İyi ki çıkmıyor, sebebine gelince de bizi diri ve zinde tutan bu hain kalkışma Allah korusun gerçekleşmiş olsaydı ne yapacaktık? Birileri bu hain kalkışmaya kontrollü darbe dese de, tiyatro dese de kimler kontrollü olarak Atatürk Havalimanından Bakırköy Belediye Başkanının evinde ayak ayak üstüne atıp da kahvesini yudumlarken işgal girişimi gerçekleşsin diye ellerini ovuşturuyordu? Fakat hesap etmedikleri şey de, aziz Türk Milletinin göğsündeki iman, elindeki al bayrağı ile tanklara ve toplara karşı koymasıydı. Burada bizim de çocuğumuz bu vatan uğruna şehit oldu. Biz bu duruma üzülmüyoruz. Biz yeryüzünde şereflerin en büyüğü ile şereflendirerek gittiler. Allah onlardan razı olsun. Allah bütün aziz şehitlerimize rahmet eylesin. Bugün dudaklarımızdan bu kelimeler dökülüyorsa onların sayesinde, burada oturabiliyorsak onların sayesinde oturuyoruz. Mekanları cennet olsun. Rabbim inşallah Resulullah'ın sancağı altında hepimizi buluşturur" dedi.

Yahya Kemal Yiğit, Türk Milletinin böyle durumlarda elinde ne varsa onunla sokağa çıkacağını söyleyerek, "Hepimiz birer şehit adayıyız. Bu aziz vatan uğruna seve seve hepimiz canımızı vermeye hazırız. O alçaklar zannetmesinler ki böyle bir kalkışma daha olursa biz bu ülkeyi işgal ederiz. Böyle bir işgale tekrar girişim olursa Allah korusun, bu millet göğsündeki iman ile elindeki bayrak ile çıkar sokaklara. Elinden ne geliyorsa onu yaparak çıkar o sokaklara. Biz onlara da dua ediyoruz. Rabbim İnşallah onlara da hidayet nasip eder. Yine beddua etmiyorum, biz Rabbimin Kahhar sıfatına güveniyoruz ve havale ediyoruz. Bizim vatanımızdan başka gidecek hiçbir yerimiz yok. Önce vatan, benim birinci namusum vatanım, ikinci namusum al bayrağım, üçüncü namusum devletim. Gerisi teferruat, onun için Allah bu vatana zeval vermesin. Rabbim 15 Temmuz'u bu millete bir daha yaşatmasın. Biz çocuğumuzla ne kadar onurlansak az. Eğer bu vatanın kurtulmasında benim de çocuğumun zerre kadar katkısı olmuşsa, biz kendimizi mutlu sayıyoruz. Tertemiz şehit oldular. Rabbim bütün aziz şehitlerimize rahmet eyler İnşallah" ifadelerini kullandı.

Kızlarına olan özlemlerinin çok büyük olduğunu fakat gururlarının daha büyük olduğunu söyleyen anne Huriye Yiğit, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz 4 yıldır her gün bekliyoruz ama Cennet yok. Yapanlar Allah'ından bulsun. Nice anne kuzularını gönderdiler, dertleri neydi bilmiyorum. Neyi bölüşemiyorlar onu bilmiyoruz. Bu vatan için bizim çocuklarımız feda olsun. Her zaman diyoruz feda olsun ama ne var kardeş gibi geçinsek olmaz mı? 4 yıldır evlat acısıyla yanıp kavruluyoruz. Bizim yavrularımız toprak altında yatıyor biz de her gün mezarı başına geliyoruz gidiyoruz. Acımız büyük, özlemimiz büyük ama gurur hepsinden büyük. Allah çocuklarımızdan razı olsun. Şehitliğe her geldiğimde Allah hepinizden razı olsun diyorum. Allah onların hürmetine bizleri de affetsin. Zalimler için yaşasın cehennem diyorum. Mahşerde görüşeceğiz inşallah." - KAYSERİ

Kaynak: İHA