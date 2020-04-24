15 Temmuz Şehidi Aydın Çopur Parkı görkemli bir törenle açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› 15 Temmuz Şehidi Aydın Çopur Parkı görkemli bir törenle açıldı - Haber
Yahşihan, Aydın, Yerel, Haber

15 Temmuz Şehidi Aydın Çopur Parkı görkemli bir törenle açıldı

15 Temmuz Şehidi Aydın Çopur Parkı görkemli bir törenle açıldı Yahşihan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 15 Temmuz şehidi Aydın Çopur çocuk parkı görkemli bir törenle açıldı.

24.04.2020 02:12 | Son Güncelleme: 24.04.2020 02:13
15 Temmuz Şehidi Aydın Çopur Parkı görkemli bir törenle açıldı

15 Temmuz Şehidi Aydın Çopur Parkı görkemli bir törenle açıldı

KIRIKKALE - Yahşihan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 15 Temmuz şehidi Aydın Çopur çocuk parkı görkemli bir törenle açıldı. Parkın açılışında yapılan havai fişek gösterileri de drone ile havadan görüntülendi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Seyrantepe Mahallesinde yapımı tamamlanan Şehit Aydın Çopur Parkı'nın açılışı 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Belediyenin prestij projesi olan, bol yeşil ve sosyal donatı alanlarıyla dikkat çeken parkın açılışında yapılan havai fişek gösterileri drone ile havadan görüntülendi. Açılışa şehit Aydın Çopur'un ailesi, MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu ve belediye birim müdürleri katıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar davet edilmedi.

"23 Nisan'a mesai arkadaşlarımla beraber yetiştirme sözü verdik"

Törende konuşan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Aday olduktan sonra açıkladığımız proje, bu projeydi. Dedik ki biz Bayraktepeye düzgün bir park yapalım. Burada yaşayan insanların hak ettiği, özlem duyduğu park yapalım istedik. Biz geldikten sonra bir anket düzenledik. Ankette burada ikamet eden vatandaşlarımız mahalle sakinlerimiz kendileri hazırladı. O soğuk kış gününde biz dedik ki 23 Nisan'a mesai arkadaşlarımla beraber yetiştirme sözü verdik. Bütün çalışanlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Beni mahcup etmediler. Hepsi gecesini gündüzüne kattı. Bu ekibin başında olan Fen İşleri Müdür vekilimiz olmak üzere diğer arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.

Şehit babası Nurettin Çopur da, "İlk bana sürpriz belediye başkanımız tarafından geldi. Kendisi bir gün evime geldi buraya park yapılacağını ve 15 Temmuz şehidi olan Aydın Çopur'un ismini vermek istediler. Biz bir hayli onurlandık. mutlu olduk. 3 ay gibi kısa süre içerisinde sağ olsunlar bitirdiler, mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

Aydın Çopur kimdir?

FETÖ sebebiyle 2009 yılında Kara Harp Okulundan ayrılmak zorunda bırakılan Aydın Çopur, 15 Temmuz'da "bugün devletim, bayrağım için bir şeyler yapmazsam ne zaman yapacağım" dedi ve darbecilerin hain kurşunu ile şehit oldu. Kırıkkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Çopur, Beştepe'de darbeci hainlerin kurşunlarına hedef oldu. Aydın Çopur, 16 Temmuz'da Çankırı'ya defnedildi.

15 Temmuz Şehidi Aydın Çopur Parkı görkemli bir törenle açıldı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca'ya yanıt verdi Haber
Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca'ya yanıt verdi
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haber
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
Dünyayı sarsan belgeselde ses getiren itiraf: Jordan bizi yatakta bastı Haber
Dünyayı sarsan belgeselde ses getiren itiraf: Jordan bizi yatakta bastı
CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı Haber
CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haber
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Macron'dan AB'ye çok sert koronavirüs uyarısı: Tüm Avrupa çöker Haber
Macron'dan AB'ye çok sert koronavirüs uyarısı: Tüm Avrupa çöker
Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor
Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor
Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım
Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Doğasever vatandaş, koparmanın cezası 72 bin lira olan çiçekle selfie çekti
Doğasever vatandaş, koparmanın cezası 72 bin lira olan çiçekle selfie çekti
Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti
Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti
Adebayor: Virüsü Togo'ya ben getirmedim, bağış yapmayacağım
Adebayor: Virüsü Togo'ya ben getirmedim, bağış yapmayacağım
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,94'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,94'ten işlem görüyor
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum
ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Podolski Anderson Talisca Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Çocuk 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: 15 Temmuz Şehidi Aydın Çopur Parkı görkemli bir törenle açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 03:03:00. #1.14#
title