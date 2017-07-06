15 Temmuz Ruhu" Resim Yarışmasına 600 Eser Katıldı

Kepez Belediyesince düzenlenen "15 Temmuz Ruhu" resim yarışmasına 600 eserin katıldığı bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliğiyle "15 Temmuz Ruhu" temalı düzenlediği ulusal resim yarışması yoğun ilgi gördü.



Ortaokul, lise ve üniversite kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmaya 70 ilden 600 eser katıldı.



Yarışmada dereceye giren eserler, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kılıç aynı fakülteden Dr. Süleyman Özderin, ATSO Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Necati Berdibek, Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erdal Çelik, Türkiye Gençlik Vakfı Antalya Temsilcisi Levent Ortak'tan oluşan jurinin yapacağı değerlendirme sonucunda belirlenecek.



Dereceye giren eser sahiplerine ödülleri, darbe girişimin yıl dönümünde 15 Temmuz'da düzenlenecek törenle verilecek.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, FETÖ'nün hain darbe girişimi karşısında milletin büyük bir kahramanlık destanı yazdığına işaret ederek, 15 Temmuz girişiminin ne kadar büyük bir tehdit olduğu ve milletin ne kadar büyük sıkıntıları defettiğini her geçen gün daha iyi görüldüğünü ifade etti.



Yarışmaya katılan 600 gencin o gecenin öyküsünü en iyi şekilde anlatmak için çaba gösterdiklerini dile getiren Tütüncü, "600 genç, 15 Temmuz'un ne anlama geldiğini düşündüler. Düşüncelerini sanatlarını kullanarak tuvale bir resim olarak aktardılar. Her şeyden önemli bir zihni çabayı gösteriyor. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Bu resimlerden güzel bir seçki oluşturup belediyenin farklı noktalarındaki tesislerinde halkla buluşturmak istiyoruz." dedi.