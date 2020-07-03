"15 Temmuz" ruhu geleneksel el sanatlarıyla tabloya yansıtıldı
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"15 Temmuz" ruhu geleneksel el sanatlarıyla tabloya yansıtıldı

Diyarbakır'da geleneksel işleme teknikleriyle Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini engellemek için canı pahasına sokaklara çıkan binlerce vatandaşın sergilediği davranış geleneksel el sanatlarıyla anlatıldı.

03.07.2020 11:23 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:00

Diyarbakır'da geleneksel işleme teknikleriyle Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini engellemek için canı pahasına sokaklara çıkan binlerce vatandaşın sergilediği davranış geleneksel el sanatlarıyla anlatıldı.

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünde çoğunluğu kadın yaklaşık 40 usta öğretici, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi gecesi canı pahasına sokağa çıkarak vatanını koruyan kahraman milletin mücadelesini ölümsüzleştirmek için yoğun bir çalışma içerisine girdi.

Yaklaşık 15 gün süren özenli çalışmada, 5 farklı atölyede geleneksel el sanatlarından olan nakış işleme, keçe boyama, Maraş işi, bakırcılık ve deri işleme teknikleri kullanıldı. İkiz olarak tamamlanan tablolarda, sokaklarda ellerinde bayraklarla mücadele eden kahramanların yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Sultan Ahmet Camisi ve Türk bayrağı motifleri işlendi.

Diyarbakır ve Ankara'da sergilenecek

15 Temmuz'u anlatan el emeği, göz nuru tablolardan biri Ankara, diğeri Diyarbakır'da sergilenecek

Enstitü Müdürü Ayşe Adıgüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüttüklerini ve 15 Temmuz için kendilerinden özel bir çalışma istendiğini söyledi. Çalışmaya katılabilecek tüm atölyelerin katkı sunmak istediğini ve bir fikir fırtınası yaptıklarını belirten Adıgüzel, "Bütün atölyelerimiz, tabloyu milli birlik ve beraberlik duygusuyla çalıştılar." dedi.

Tablonun 15 Temmuz'da yaşanan birlik ruhunu kendilerine yeniden hissettirdiğini dile getiren Adıgüzel, tabloda herkesin emeği olduğunu ve çalışmaya katılanların çok mutlu olduğunu aktardı. Adıgüzel, dir daha darbelerle kararan gecelerin yaşanmaması temennisinde bulunarak şunları kaydetti:

"Bu tabloya bakınca karanlıktan aydınlığa geçişi görüyorum. Manevi değerlerimiz olan bayrağımız, inancımız ve gönül köprümüz beraber işlendi. Bu tablodan iki tane çalıştık. Biri 15 Temmuz günü Ankara'da sergilenecek. Duygumuzun coşkusunun önüne geçemedik ve bir tablo daha yaptık. Onu da Diyarbakır'da sergileyeceğiz."

Kaynak: AA

Manşet

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