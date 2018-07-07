15 Temmuz Roman Yarışması"Nda Ödüller Sahiplerini Buluyor

Bahçelievler Belediyesi'nce düzenlenen, "15 Temmuz Roman Yarışması"nın kazananları 13 Temmuz'da ödüllerini alacak.

"Tarihin Şahitleri Yazılıyor" başlıklı yarışmanın ödül töreni Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Törende Doğan Hızlan, Ahmet Tezcan, Sibel Eraslan, Cemal Şakar, Abdullah Uçman, Zekeriya Yıldız ve Durali Yılmaz'dan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu dereceye giren yazarlar ödüllendirilecek.

Birinciye 50 bin lira

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı ortaya koyulan direniş ruhunu canlı tutmak, o gece yaşananları gelecek nesillere aktarabilmek, genç yazarları teşvik etmek ve Türk edebiyatına yeni yazarlar kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmada, birinciye 50 bin lira para ödülü verilecek.

Yaklaşık 150 başvurunun yapıldığı yarışmada ikinci 35 bin ve üçüncü 20 bin lira alırken, mansiyon ödülü de 10 bin lira olacak.

Daha önce tamamı ya da bir kısmı yayımlanmamış eserlerin katıldığı yarışmada ödül alan romanlar, Bahçelievler Belediyesi tarafından yayımlanacak.

İrfan Gürdal'ın kahramanlık türkülerinden oluşan bir konser vereceği etkinliğe, 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları da katılacak.