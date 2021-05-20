15 Temmuz resmi tatil mi 2021? 15 Temmuz ne zaman?
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15 Temmuz resmi tatil mi 2021? 15 Temmuz ne zaman?

15 Temmuz resmi tatil mi 2021? 15 Temmuz ne zaman?
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Vatandaşlar 15 Temmuz tatil mi? 15 Temmuz resmi tatil mi 2021? 15 Temmuz ne zaman? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor? gibi soruları araştırmaya başladı. Soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Vatandaşlar 15 Temmuz tatil mi? 15 Temmuz resmi tatil mi 2021? 15 Temmuz ne zaman? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor? gibi soruları araştırmaya başladı. Soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanan 15 Temmuz resmi tatiller içerisinde yer alıyor. Bu nedenle 15 Temmuz resmi tatil olacak ve kamu kurumları ile bankalarda işlem yapılamayacak. İşlemlerini 16 Temmuz 2021 Cuma gününden itibarense bu kurumlar yeniden hizmet vermeye devam edecek.

15 TEMMUZ NE ZAMAN?

Bu yıl 15 Temmuz Perşembe gününe denk gelmektedir. Perşembe günü resmi tatil olarak kabul edilir.

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