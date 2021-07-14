15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz ne zaman, hangi gün? 15 Temmuz 2021 kaç gün tatil? 16 Temmuz tatil mi?

2016 yılında FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında şehit düşen ve gazilerimizi anma günü olarak ilan edilen "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" Temmuz ayına girilmesiyle birlikte en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Büyük direnişin 5. yıl dönümünü anmak için hazırlandığımız 15 Temmuz 2021 tarihi, bu yıl Perşembe gününe denk gelmekte. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz kaç gün tatil? 15 Temmuz bankalar açık mı?

2016 yılında FETÖ'nün darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak ve 15 Temmuz gazilerini anmak için ilan edilen "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" bu yıl 5. kez kutlanacak. Kutlamalarına kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından en çok araştılan konu ise 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatil mi? sorusu oldu. "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" ile ilgili detaylı bilgiler ve 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz kaç gün tatil? gibi soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi 11 Ekim 2016'da yasa teklifiyle milletvekillerinin imzasına sunulmasının ardından oy çokluğu ile kabul edildi. 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edildi.

15 TEMMUZ KAÇ GÜN TATİL?

Resmi yasaya göre "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" 1 iş günü tatil olarak belirlenmiştir. Buna göre bu yıl 15 Temmuz 2021 Perşembe gününe denk gelmekte Cuma gününü izin alınması halinde 15 Temmuz ile birlikte vatandaşlar 4 gün izin yapabilir.

16 TEMMUZ TATİL Mİ?

15 Temmuz'un resmi tatil olmasından sonra Kurban Bayramıyla birleşip, birleşmeyeceği en çok merak edilen konular arasında yer aldı. 16 Temmuz'un çıkacak karar ile tatil edilmesi halinde vatandaşlar 11 günlük tatil sevinci yaşayacak. Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası 16 Temmuz Cuma günü vatandaşların normal şekilde mesailerini tamamlamaları yönünde karar alındığı bildirildi.