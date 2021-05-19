15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz ne zaman, hangi güne denk geliyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz ne zaman, hangi güne denk geliyor?

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Haberler.com - Haberler | Gündem

15 Temmuz resmi tatil mi? diye vatandaşlarımız araştırmalarını sürdürüyor. Bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü perşembe gününe denk geliyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kamu kurumlarında ve bankalarda işlem yapmak isteyen kişiler işlemlerini yapabilecek mi?

15 Temmuz resmi tatil mi? diye vatandaşlarımız araştırmalarını sürdürüyor. Bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü perşembe gününe denk geliyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kamu kurumlarında ve bankalarda işlem yapmak isteyen kişiler işlemlerini yapabilecek mi? İşte detaylar haberimizde…

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanan 15 Temmuz resmi tatiller içerisinde yer alıyor. Bu nedenle 15 Temmuz resmi tatil olacak ve kamu kurumları ile bankalarda işlem yapılamayacak. İşlemlerini 16 Temmuz 2021 Cuma gününden itibarense bu kurumlar yeniden hizmet vermeye devam edecek.

YILIN GERİ KALANINDAKİ RESMİ TATİLLER NELER?

Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ardından, Kurban Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da yılın geri kalanındaki resmi tatiller olacak. Kurban Bayramı tatili toplamda 4,5 gün olarak idrak edilecek.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Memduh Büyükkılıç Selahattin Demirtaş
Magazin Ben Affleck Deniz Çakır Acun Ilıcalı Necati Şaşmaz
Spor Ozan Tufan Arda Turan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz ne zaman, hangi güne denk geliyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 15:10:32. #1.15#

title