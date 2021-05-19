15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz ne zaman, hangi güne denk geliyor?

15 Temmuz resmi tatil mi? diye vatandaşlarımız araştırmalarını sürdürüyor. Bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü perşembe gününe denk geliyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kamu kurumlarında ve bankalarda işlem yapmak isteyen kişiler işlemlerini yapabilecek mi?

15 Temmuz resmi tatil mi? diye vatandaşlarımız araştırmalarını sürdürüyor. Bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü perşembe gününe denk geliyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kamu kurumlarında ve bankalarda işlem yapmak isteyen kişiler işlemlerini yapabilecek mi? İşte detaylar haberimizde…

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanan 15 Temmuz resmi tatiller içerisinde yer alıyor. Bu nedenle 15 Temmuz resmi tatil olacak ve kamu kurumları ile bankalarda işlem yapılamayacak. İşlemlerini 16 Temmuz 2021 Cuma gününden itibarense bu kurumlar yeniden hizmet vermeye devam edecek.

YILIN GERİ KALANINDAKİ RESMİ TATİLLER NELER?

Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ardından, Kurban Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da yılın geri kalanındaki resmi tatiller olacak. Kurban Bayramı tatili toplamda 4,5 gün olarak idrak edilecek.