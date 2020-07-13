15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Resmi tatil günleri listesi!
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15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Resmi tatil günleri listesi!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne az bir zaman kala 15 Temmuz resmi tatil mi, 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı, merak edildi. 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, 2020 Resmi tatil günleri listesi!

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Resmi tatil günleri listesi!
13.07.2020 09:36 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:10

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Çarşamba günü resmi tatil günüdür.

• 15 Temmuz/ Çarşamba: Resmi tatil

• 16 Temmuz Perşembe: İş Başı

• 15 Temmuz Resmi Tatil Süresi: 1 Gün

15 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ LİSTESİ!

1 OCAK YILBAŞI ÇARŞAMBA GÜNÜ

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI PERŞEMBE GÜNÜ

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ CUMA GÜNÜ

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI SALI GÜNÜ

23 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ CUMARTESİ GÜNÜ (YARIM GÜNÜ)

24 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ PAZAR GÜNÜ

25 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ PAZARTESİ GÜNÜ

26 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ SALI GÜNÜ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ÇARŞAMBA GÜNÜ

30 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ PERŞEMBE GÜNÜ(YARIM GÜN)

31 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ CUMA GÜNÜ

1 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ CUMARTESİ GÜNÜ

2 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ PAZAR GÜNÜ

3 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ PAZARTESİ GÜNÜ

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PAZAR GÜNÜ

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI - 1,5 GÜN - 28 EKİM ÇARŞAMBA, 29 EKİM PERŞEMBE

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